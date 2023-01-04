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仙丹？

副刊版 2023/01/04

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近年出現一窩蜂追捧NMN（Nicotinamide Mononucleotide）產品的現象。看那些NMN廣告，給商人講到仙丹那樣，商業味甚濃。先了解一下NMN是甚麼：

隨着年紀漸長，人體內的輔酶NAD+（Nicotinamide Adenine Dinucleotide）之水平會逐漸下降，NAD+減少會導致體內自由基過剩、DNA受損、認知功能下降和慢性炎症等問題，而NMN是NAD+的前體（Precursor）。

NMN突然成為健康產品界的新寵兒，主要因為研究白藜蘆醇而成名的抗衰老哈佛大學教授David Sinclair，聲稱自己每日服食NMN後，其血脂大幅改善，感覺逆齡。但其實到目前為止，大部分研究都在動物體內進行，例如一九年《Journal of Biomedical Science》期刊中，歸納了一眾NMN在老鼠研究的發現：可以大幅度改善老鼠身上的糖尿病、阿茲海默症、缺血症、代謝問題、癡肥問題、視力問題、衰老症狀等。

但去年三月發表在《Journal of Advanced Research》的一篇文章，提醒大家目前NMN在人體的研究仍只是開始階段，有很多問題在人體內仍沒有答案之時，大量商家就勁推NMN產品。

一眾科學家都疾呼：目前仍非常欠缺NMN在人體內的臨床安全（Clinical Safety）和臨床實效（Clinical Efficacy），而售賣NMN產品又沒有正式官方規管，皆因它被視為功能性食品（Functional Food Product），而非治療性藥物（Therapeutic Drugs）。這些科學家發現，現時市面上售賣的NMN產品，成分由一粒50mg到150mg不等，有些更高逾500mg。何謂人體安全分量？現在的臨床（Clinical）和毒理學（Toxicology）在人體研究上根本不夠，但有些消費者心急抗老，更每天自行服幾粒。究竟長遠來說，甚麼分量才是對人體有效而安全？適合老鼠的劑量又是否適合人體？人體長期服食是否安全？會否過量？連串問題根本未有答案。

其實，NMN在天然食物也存在，牛油果、西蘭花、椰菜、青瓜、毛豆、番茄等，含量豐富。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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