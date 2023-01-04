克服經濟結構弱點 發展北都不容緩

2022年是「灰犀牛」頻出的一年，疫情、美國加息、中美博弈加劇等因素，對香港經濟造成嚴重衝擊，香港2022年的經濟增長也從年初財政司司長陳茂波預測的2%至3.5%，跌至去年11月預測的收縮3.2%，下跌幅度相當驚人。

港去年經濟表現差 遜中美

反觀與香港經濟聯繫較緊密的內地及美國之經濟表現，中國內地2022年預計經濟增長3%左右，雖也低於年初訂定約5.5%的增長目標，但跌幅不算太大；至於美國，據國際貨幣基金組織（IMF）去年10月的預測，美國2022年的經濟增長為1.6%，同樣低於年初預測，但兩者均好於香港。展望2023年，市場主流傾向認為，中國內地經濟將有較強勁增長，普遍預測經濟增速接近或高於5%；美國的經濟增長則較為疲弱，市場普遍預測約在衰退和1%增長之間。

將2022年香港的經濟表現，與內地和美國的經濟表現放在一起對比，可以看到香港是其中表現最差的，這個遠低於預期的實際經濟表現，凸顯了香港現在面臨的結構性弱點。

市場很多評論香港經濟表現未如預期的意見認為，去年香港經濟主要是受未能與內地通關影響，只要恢復與內地通關，香港經濟就可以快速恢復。這個意見當然有一定道理，不過未能與內地通關的背後，成因其實並不簡單。

防疫思想不清晰 陷兩難

大致而言，香港未能與內地通關的表面原因，是防疫標準未能與內地接軌，由於香港防疫措施較內地寬鬆，內地擔心病毒傳染而不願與香港通關；而其深層原因，其實是因為香港的防疫思想始終不夠清晰。

從社會主流的角度看，由於長期受西方影響，香港主流可能傾向學習西方的「半躺平」抗疫模式，可是作為中國的一個特別行政區，又受中央政府將人民生命安全置於首位的大原則約束，不允許搞西方任由病毒淘汰老弱的一套。於是，防疫政策就變成兩頭不到岸，既不如內地嚴謹，也不如西方寬鬆，搞成了西方的人進不來，因為防疫措施較西方嚴；內地通關也通不了，因為防控措施較內地寬鬆，陷入被動局面。對比的例子可以看澳門，因為抗疫指導思想清晰，防疫措施與內地接軌，因此很早就與內地恢復通關。

香港在疫情防控上出現的兩難，正正折射出香港在新形勢下定位轉變的困難。回歸後曾經有相當長一段時間，美西方對中國的策略以接觸合作為主、遏制為輔，彼時香港可以利用對美西方較為熟悉的優勢，既享受內地開放的好處，又享受外資積極來港的好處；不過，隨着美國對中國的博弈策略改為以遏制為主、合作為輔，美西方開始取消香港的特殊地位，將香港變為中美博弈的前綫，香港受到的惡意打壓明顯增加。

經濟兩頭不到岸 拖累增長

面對美西方惡意打壓明顯增加的新形勢，香港面臨着新形勢下如何定位的問題。想繼續吃兩家茶禮明顯行不通了，美西方現在不僅是不給茶禮，還想把以前給的也拿回去，例如引導資金棄港向美等，所以繼續以往跟隨美西方發展的路綫已不可行；另一方面，由於過去的舊思想影響，很多人可能還在希望香港可以回到從前那種左右逢源的狀態，因此對與內地加快融合又顧慮重重，於是就像疫情防控中兩頭不到岸的情況一樣，經濟上香港同樣存在兩頭不到岸的情況。2022年香港經濟增速既低於內地、又低於美國，恐怕就是這種經濟上兩頭不到岸狀況的具體表現。

2022年香港經濟發展中最讓人意外的，要算出口的大幅下跌，本港出口自5月開始按年持續下跌，而且愈跌愈狠，11月出口下跌24.1%，遠超市場預期的下跌16.2%，創逾68年的最大跌幅。由於香港的進出口主要與對內地的轉口有關，如果內地進出口保持大致同比例下跌，那就說明香港的出口不景氣，主要受環球市場不景氣的影響，不是本身問題。

但是，內地11月的出口按年僅下跌8.9%、進口僅下跌10.6%，下跌幅度不足香港出口跌幅的一半，所以用內地或全球經濟放緩的理由，無法很好解釋香港出口的大幅下跌；那麼，香港11月出口的大跌，又是否單一月份的偶然情況呢？從今年的逐月表現看，顯然也不是，因為內地進出口是從10月才開始小幅負增長，而香港的出口已經連續跌了7個月。

還有一種意見認為，香港的進出口表現較差，是受不能與內地通關影響，只要恢復通關、跨境貨物可以自由流動，進出口就可以快速恢復；但是，2021年香港也沒有與內地通關，不過當年香港的進出口增長就與內地接近，2021年香港進口按年增長24.3%、出口增長26.3%，與內地的出口增長29.9%（美元計）、進口增長30.1%（美元計）相比，基本同步。

倘內地轉口業務減 恐挫就業

如果香港的進出口大跌，與通關和經濟放緩等外部因素相關性不太高的話，還可能有一個對香港較為不利的假說，就是在疫情影響下，部分內地的進出口可能形成了新的路徑，不再需要利用香港作轉口，對香港的進出口行業構成長期的不利影響。

按照特區政府統計，香港的4大支柱行業裏，貿易和物流是香港最重要的行業，2021年貢獻了香港GDP的23.7%、僱用了超過60萬僱員，佔總就業人口的16.5%；與之關聯度較高的專業及工商支援服務行業，則貢獻了香港GDP的11.4%，僱用了佔總就業人口15.5%的僱員。一旦對貿易影響最大的內地轉口業務長遠減少，必將導致貿易及物流行業以及相關的工商支援行業不景氣，以及僱用員工下降，對香港的經濟和就業都將產生重大不利影響。

快速融入國家發展 免邊緣化

香港可能面對的最不利前景是，一方面被美西方打壓，令傳統熟悉西方的優勢基本消失；一方面又無法迅速融入國家發展大局，在拖延中被內地形成新的發展路徑替代，如此香港就會被逐步邊緣化，喪失發展的大好機遇。

面對可能的不利局面，香港只有下定決心，快速融入國家發展大局，在大灣區產業鏈中佔據一個重要位置，才能重拾發展動力；而融入國家發展大局的關鍵步驟，就是迅速發展北部都會區，通過加強北都與大灣區人財物的交流，逐步實現與大灣區的融合。從這個意義上講，發展北部都會區刻不容緩。

▲ 面對可能的不利局面，香港須快速融入國家發展大局，重拾發展動力，而關鍵則是迅速發展北部都會區，逐步實現與大灣區的融合。（資料圖片）