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立會議員合組名單 爭入心儀委員會

政治版 2023/01/04

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立法會改制後，加入委員會改行「配額制」，議員須「組隊」才較大機會進入心儀的委員會。新一個立法年度即將展開，各大板塊近日出現「異動」，經民聯和自由黨合組名單，G19亦決定與勞工界合作。

經民聯夥自由黨 獲

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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