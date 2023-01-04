立會議員合組名單 爭入心儀委員會 政治版 2023/01/04 分享： 分享： 立法會改制後，加入委員會改行「配額制」，議員須「組隊」才較大機會進入心儀的委員會。新一個立法年度即將展開，各大板塊近日出現「異動」，經民聯和自由黨合組名單，G19亦決定與勞工界合作。 經民聯夥自由黨 獲 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 騙徒假冒「搵快錢」 曾俊華籲防欺詐 2023/01/03 騙徒假冒「搵快錢」 曾俊華籲防欺詐 民建聯年度漢字 「通」高票當選 2022/12/31 民建聯年度漢字 「通」高票當選 部分官員不「熟書」 議員寄語再培訓 2022/12/30 部分官員不「熟書」 議員寄語再培訓 梁振英「成功爭取」 Google停植入詐騙廣告 2022/12/29 梁振英「成功爭取」 Google停植入詐騙廣告 演唱會遇老友 誰是卓永興彩蛋？ 2022/12/28 演唱會遇老友 誰是卓永興彩蛋？ 政治 立法會 經民聯 自由黨 工聯會 盧偉國 板塊 陳茂波 財政司 補選