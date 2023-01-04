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舊代iPhone換電池 3月起一律加價160元

行政人員版 2023/01/04

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蘋果（Apple）率先宣布將於3月1日開始，調整保養期外的蘋果產品電池更換價格，iPhone 14之前的機型，一律加價160元。

蘋果表示，iPhone 13和iPhone 12系列所有型號，以及舊款

...

欄名 : 科技新知

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