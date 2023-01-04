舊代iPhone換電池 3月起一律加價160元 行政人員版 2023/01/04 分享： 分享： 蘋果（Apple）率先宣布將於3月1日開始，調整保養期外的蘋果產品電池更換價格，iPhone 14之前的機型，一律加價160元。 蘋果表示，iPhone 13和iPhone 12系列所有型號，以及舊款 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 俄防國安信息外洩 擬禁IT專才海外遙距工作 今日 俄防國安信息外洩 擬禁IT專才海外遙距工作 爆紅拼字遊戲Kattam 開放限時免費下載 2023/01/03 爆紅拼字遊戲Kattam 開放限時免費下載 Ellie AI模仿用戶 自動回覆email 2023/01/03 Ellie AI模仿用戶 自動回覆email eBay售美軍事裝備 生物識別數據未毁 2022/12/30 eBay售美軍事裝備 生物識別數據未毁 49款舊智能機 WhatsApp停支援 2022/12/30 49款舊智能機 WhatsApp停支援 商業 產品 Apple iPhone iPad iPhone 12 MacBook iPhone 13 iPhone 14 科技行業