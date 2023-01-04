俄防國安信息外洩 擬禁IT專才海外遙距工作

俄烏戰事持續，不少俄羅斯IT專才離開當地，到北約國家以遙距方式繼續工作。但俄方擔心這些IT專才到達北約國家後，會有外洩國家安全信息風險，計劃立法禁止他們繼續在海外遙距工作。

據俄羅斯估計，現時約有10萬

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入