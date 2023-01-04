俄防國安信息外洩 擬禁IT專才海外遙距工作 行政人員版 2023/01/04 分享： 分享： 俄烏戰事持續，不少俄羅斯IT專才離開當地，到北約國家以遙距方式繼續工作。但俄方擔心這些IT專才到達北約國家後，會有外洩國家安全信息風險，計劃立法禁止他們繼續在海外遙距工作。 據俄羅斯估計，現時約有10萬 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 舊代iPhone換電池 3月起一律加價160元 今日 舊代iPhone換電池 3月起一律加價160元 爆紅拼字遊戲Kattam 開放限時免費下載 2023/01/03 爆紅拼字遊戲Kattam 開放限時免費下載 Ellie AI模仿用戶 自動回覆email 2023/01/03 Ellie AI模仿用戶 自動回覆email eBay售美軍事裝備 生物識別數據未毁 2022/12/30 eBay售美軍事裝備 生物識別數據未毁 49款舊智能機 WhatsApp停支援 2022/12/30 49款舊智能機 WhatsApp停支援 俄羅斯 軍事 北約 遙距工作