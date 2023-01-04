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俄防國安信息外洩 擬禁IT專才海外遙距工作

行政人員版 2023/01/04

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俄烏戰事持續，不少俄羅斯IT專才離開當地，到北約國家以遙距方式繼續工作。但俄方擔心這些IT專才到達北約國家後，會有外洩國家安全信息風險，計劃立法禁止他們繼續在海外遙距工作。

據俄羅斯估計，現時約有10萬

...

欄名 : 科技新知

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俄羅斯 軍事 北約 遙距工作

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