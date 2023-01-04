落馬洲料先通關 羅湖高鐵暫未開 估每日3萬至5萬配額 網上申請先到先得 港聞版 2023/01/04 分享： 分享： 香港與內地最快1月8日通關，港府日內會公布細節。消息指，首階段料先開放落馬洲支綫口岸、文錦渡口岸；羅湖口岸和高鐵暫不開放。配額方面，傳每日設3萬至5萬個名額，需在網上申請，申報過關目的、選取過關口岸等 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 報道系列 : 2023前瞻系列 相關文章 水貨街舖租即飈1倍 藥房商會觀望市道 今日 水貨街舖租即飈1倍 藥房商會觀望市道 港商冀獲更多配額 倡推措施吸內地客 今日 港商冀獲更多配額 倡推措施吸內地客 中大郭健安料 內地疫情兩三月後回落 今日 中大郭健安料 內地疫情兩三月後回落 你可能感興趣 水貨街舖租即飈1倍 藥房商會觀望市道 今日 01:00 水貨街舖租即飈1倍 藥房商會觀望市道 港商冀獲更多配額 倡推措施吸內地客 今日 01:00 港商冀獲更多配額 倡推措施吸內地客 中大郭健安料 內地疫情兩三月後回落 今日 01:00 中大郭健安料 內地疫情兩三月後回落 口岸 香港 鐵路 巴士 旅行團 高鐵 自由行 陳恒鑌 配額 落馬洲