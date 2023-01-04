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落馬洲料先通關 羅湖高鐵暫未開

估每日3萬至5萬配額 網上申請先到先得

港聞版 2023/01/04

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香港與內地最快1月8日通關，港府日內會公布細節。消息指，首階段料先開放落馬洲支綫口岸、文錦渡口岸；羅湖口岸和高鐵暫不開放。配額方面，傳每日設3萬至5萬個名額，需在網上申請，申報過關目的、選取過關口岸等

...

報道系列 : 2023前瞻系列

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