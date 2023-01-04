水貨街舖租即飈1倍 藥房商會觀望市道

香港與內地通關在即，多方正為迎接內地客做準備，上水水貨街有商舖租金飈升一倍至5萬元。但藥房業界持觀望態度，認為通關初期對業界生意僅有少許幫助，加上內地人消費模式已轉變，來港購物意慾下降。地產業界指，通

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