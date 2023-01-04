水貨街舖租即飈1倍 藥房商會觀望市道 港聞版 2023/01/04 分享： 分享： 香港與內地通關在即，多方正為迎接內地客做準備，上水水貨街有商舖租金飈升一倍至5萬元。但藥房業界持觀望態度，認為通關初期對業界生意僅有少許幫助，加上內地人消費模式已轉變，來港購物意慾下降。地產業界指，通 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 報道系列 : 2023前瞻系列 相關文章 落馬洲料先通關 羅湖高鐵暫未開 今日 落馬洲料先通關 羅湖高鐵暫未開 港商冀獲更多配額 倡推措施吸內地客 今日 港商冀獲更多配額 倡推措施吸內地客 中大郭健安料 內地疫情兩三月後回落 今日 中大郭健安料 內地疫情兩三月後回落 你可能感興趣 落馬洲料先通關 羅湖高鐵暫未開 今日 01:00 落馬洲料先通關 羅湖高鐵暫未開 港商冀獲更多配額 倡推措施吸內地客 今日 01:00 港商冀獲更多配額 倡推措施吸內地客 中大郭健安料 內地疫情兩三月後回落 今日 01:00 中大郭健安料 內地疫情兩三月後回落 疫情 商舖 上水 配額 藥房