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水貨街舖租即飈1倍 藥房商會觀望市道

港聞版 2023/01/04

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香港與內地通關在即，多方正為迎接內地客做準備，上水水貨街有商舖租金飈升一倍至5萬元。但藥房業界持觀望態度，認為通關初期對業界生意僅有少許幫助，加上內地人消費模式已轉變，來港購物意慾下降。地產業界指，通

...

報道系列 : 2023前瞻系列

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