港商冀獲更多配額 倡推措施吸內地客 工商版 2023/01/04 分享： 分享： 香港與內地兩地通關在即，各行業對通關也有期望。香港中華出入口商會常務會董許華傑及香港電子業商會會長吳自豪均表示，兩地通關應有序執行，建議港府定立清晰通關時間表並適時預早公布，及推出措施吸引內地遊客來港 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 報道系列 : 2023前瞻系列 相關文章 落馬洲料先通關 羅湖高鐵暫未開 今日 落馬洲料先通關 羅湖高鐵暫未開 水貨街舖租即飈1倍 藥房商會觀望市道 今日 水貨街舖租即飈1倍 藥房商會觀望市道 中大郭健安料 內地疫情兩三月後回落 今日 中大郭健安料 內地疫情兩三月後回落 你可能感興趣 落馬洲料先通關 羅湖高鐵暫未開 今日 01:00 落馬洲料先通關 羅湖高鐵暫未開 水貨街舖租即飈1倍 藥房商會觀望市道 今日 01:00 水貨街舖租即飈1倍 藥房商會觀望市道 中大郭健安料 內地疫情兩三月後回落 今日 01:00 中大郭健安料 內地疫情兩三月後回落 商會 疫情 香港 零售 餐飲 配額 香港工業總會 大灣區