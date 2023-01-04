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港商冀獲更多配額 倡推措施吸內地客

工商版 2023/01/04

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香港與內地兩地通關在即，各行業對通關也有期望。香港中華出入口商會常務會董許華傑及香港電子業商會會長吳自豪均表示，兩地通關應有序執行，建議港府定立清晰通關時間表並適時預早公布，及推出措施吸引內地遊客來港

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報道系列 : 2023前瞻系列

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