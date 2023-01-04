中大郭健安料 內地疫情兩三月後回落

中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安向本報表示，內地大城市如首都北京，估計已有約7、8成人感染，農村由於人口密度較低，確診數字增長料較城市慢。

估北京已有逾7成人感染

他預料，內地疫情於農曆新年後1至

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