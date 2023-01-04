中大郭健安料 內地疫情兩三月後回落 港聞版 2023/01/04 分享： 分享： 中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安向本報表示，內地大城市如首都北京，估計已有約7、8成人感染，農村由於人口密度較低，確診數字增長料較城市慢。 估北京已有逾7成人感染 他預料，內地疫情於農曆新年後1至 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 報道系列 : 2023前瞻系列 相關文章 落馬洲料先通關 羅湖高鐵暫未開 今日 落馬洲料先通關 羅湖高鐵暫未開 水貨街舖租即飈1倍 藥房商會觀望市道 今日 水貨街舖租即飈1倍 藥房商會觀望市道 港商冀獲更多配額 倡推措施吸內地客 今日 港商冀獲更多配額 倡推措施吸內地客 你可能感興趣 落馬洲料先通關 羅湖高鐵暫未開 今日 01:00 落馬洲料先通關 羅湖高鐵暫未開 水貨街舖租即飈1倍 藥房商會觀望市道 今日 01:00 水貨街舖租即飈1倍 藥房商會觀望市道 港商冀獲更多配額 倡推措施吸內地客 今日 01:00 港商冀獲更多配額 倡推措施吸內地客 疫情 疫苗 農曆新年 中國 香港 世界衞生組織 全球大流行