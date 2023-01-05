富通保險2022年大豐收  2023年繼續助你健康人生贏得起

富通保險自2019年加入新世界集團後，積極融合集團旗下的多元業務生態圈，一直追求創新，助客戶實現「健康人生贏得起」的目標。即使近三年的疫情為市場帶來諸多不確定性，富通保險仍然穩健發展，除了公司的償付能力充足率高達342%¹，遠超監管要求的150%外，國際評級機構惠譽國際和穆迪投資亦分別給予該公司A-及A3的信貸評級²，足證公司發展穩健，雄厚財務實力毋庸置疑。

富通保險在2022年勇奪近30個不同類型的企業獎項，涵蓋產品、品牌、人力資源、培訓及ESG（環境、社會及管治）等多個領域，足證實力受到各界肯定。

多元產品 照顧客戶「生、老、病、傳承」



最近，富通保險的3大皇牌產品（見下表）獲得保險比較平台10Life頒發5星保險大獎！獎項由10Life精算師及數據團隊為保險產品進行深入研究，計算出各項保險評級，而5星級為各保險種類中最高級別，富通保險將繼續透過周全的產品和服務履行照顧客戶「生、老、病、傳承」需要的承諾。

富通保險的3大皇牌產品能夠獲得客戶，以至業界及市場肯定，原因與其設計創新與保障全面不無關係。以「守護168」危疾保障計劃（加強版）為例，兩大市場首創³特點，分別是為確診3大常見都市危疾——癌症、中風或嚴重心臟病發作的受保人，於每個保單週月日支付保額的1%作支援，而賠付期最長可達18個月（即高達18%保額），以及為確診「主要器官功能損害」（符合關於心臟、肺部、肝臟或腎臟的指定情況）的受保人預支20%保額的生存賠償。

至於「創世．傳家寶」壽險計劃 II（尊尚版）則全方位協助客戶實現財富傳承，且保障期最長可達128年。此產品亦具有市場首創⁴「保單雙傳承」特性，保單持有人可於受保人在生及保單生效時無限次轉換受保人及透過保單延續選項預設新受保人。保單價值可享有充足的財富增值期，讓財富無限期傳承。

另一款皇牌產品，「按您想」壽險計劃（精明版）除了提供周全的人壽保障外，更具市場首創⁵內置保單逆按揭功能，客戶可於退休時選擇將人壽保障套現為退休年金，並按其需要選擇指定年金期及年金發放模式以領取固定年金金額，靈活切合不同需要。此外，「按您想」市場首創⁵為客戶提供嚴重腦退化保障，若受保人確診嚴重腦退化，保單持有人可一筆過獲預支全數身故賠償及額外身故賠償，以減輕財政壓力。

▲ 富通保險3大皇牌產品深受客戶，以至業界及市場肯定，原因與其設計創新與保障有關。

創新設計 產品深受市場肯定

除了上述的3大皇牌產品以外，富通保險的其他產品在多個獎項中亦屢獲肯定，例如其「全方位保障」壽險計劃和「摯康保」醫療保障計劃便在《彭博商業周刊/中文版》金融機構大獎中先後獲獎（見下表）。連同公司在專業管理、產品開發、客戶服務、品牌推廣、人力資源管理及企業社會責任等方面所獲得的獎項，富通保險單在2022年便取得近30個殊榮，成績卓越。

堅守品牌承諾：「健康人生贏得起」

從每份保障開始，富通保險一直追求創新，與客戶一同進步，憑藉新世界集團多元業務生態圈的強大優勢，推出「健康人生贏得起」的品牌宣傳活動，透過保障、獎賞、體驗、優惠，360°全方位POWER UP，為客戶贏盡所想，並邀請了多位不同年齡層的泳手參與電視廣告拍攝，於線上線下錄得過百萬觀眾，深化品牌形象。

此外，公司亦在年內贊助多項盛事，包括黎明、張敬軒及周國賢等歌手的演唱會，增強媒體曝光率，並於充滿節日氣氛的11月和12月在K11 MUSEA 及K11 Art Mall舉行「大加開心Power Up」活動，為現有客戶及準客戶送上豐富禮物包，與大家一同歡度佳節。



*截至2022年10月31日，有關評分詳情請參閱10Life網站。

重要提示：本文件所述的產品可作為獨立保單而毋須捆綁式地與其他種類的保險產品一併購買。本文件的產品資料不包含本文件所述的產品的完整條款，有關完整條款載於保單文件中。

此文件只適宜於香港分發，不應被詮釋為在香港以外地區提供富通保險有限公司（「富通保險」）的任何產品，或就其作出要約或招攬。如在香港境外之任何司法管轄區的法律下提供或出售或游說購買任何富通保險的產品屬違法，富通保險在此聲明無意在該司法管轄區提供或出售或游說購買該產品。

富通保險有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）

1 截至2022年6月30日 (經審核)。

2 根據惠譽國際於2022年11月及穆迪投資於2022年2月公布之財務實力評級。

3 「市場首創」項目為比較香港人壽市場同類主要危疾保障產品後所得出之結果，截至 2020 年 11 月 9 日。就關愛援助保障，除涵蓋癌症外，更包括中風及嚴重心臟病發作，並於確診後之每個保單週月日獲支付保額的 1% 至長達 18 個月而無需提交有關積極或晚期治療證明屬市場首創。

4「市場首創」項目為比較香港主要人壽保險公司同類主要儲蓄壽險產品後所得出之結果，截至2021年9月27日。

5「市場首創」項目以本港主要人壽保險公司之同類產品 （以保額計算身故賠償之人壽計劃） 作比較，截至2020年9月10日。

（資料由客戶提供）