中銀香港「物管易」優化資金管理流程 助物管行業提升管理效率 捕捉市場機遇

香港的物業管理（下稱物管）服務一直緊貼社會發展不斷地作出改變和提升。然而，隨着業務規模持續擴展，業界在處理不同物業或不同繳費渠道的款項時，繁複的工序無疑令相關人員的壓力大增。為紓緩有關問題，中銀香港推出專為物管行業開發的「物管易」方案，藉着多元化的收款模式和財務管理工具，輕鬆幫助物管業界解決收款和對賬煩惱。

中銀香港交易銀行部資深產品經理李兆豪表示，由於物管公司需要處理大量由業戶繳交的支票或現金款項，同時需要識別及分隔來自不同物業的資金，令行業在資金管理上出現獨特的需要。

電子收款與自動轉賬 滿足業戶所需

物管公司管理的物業可能涵蓋住宅、商業、工商、車場、會所及商舖等不同類型的項目，而各業戶繳付管理費用的方式和渠道亦不盡相同，此舉無疑令物管公司的財務人員需要花上大量時間處理這些款項並進行對賬。

有見及此，中銀香港的業務團隊深入解構物管行業不同業務環節的需要，並研發出「物管易」方案。該方案設有FPS商戶二維碼收款服務，讓業戶可以7 x 24小時透過銀行手機應用程式，掃描印有二維碼的賬單繳付管理費，省卻他們郵寄及親身付款的不便。

「物管易」方案除了設有FPS商戶二維碼收款服務外，亦提供自動轉賬收款服務。物管公司可於指定日期向其業戶指定的賬戶扣取固定金額款項（如每月的管理費）。無論業戶指定的扣款賬戶是在中銀香港還是其他銀行開立，有關轉賬均可於指定生效日即日存入物管公司收款賬戶。此舉既可幫助業戶避免錯過繳款期限而被罰款，亦可助物管公司省卻提醒業戶繳款的工序。

收款通知與對賬報表 助業界提升效率

此外，因見物管公司財務人員往往需要付出大量時間進行對賬，為減輕業界的工作壓力，降低人為缺失的可能，中銀香港「物管易」設有對賬管理工具，財務人員只須在中銀香港企業網銀iGTBNET下載收款檔案報表，即可查閱每筆交易明細，既可方便對賬，亦可減少人工處理程序。

當業戶經「物管易」繳費渠道付款後，中銀香港可在收款當日把款項存入指定的銀行賬戶，所以對物管公司而言，既方便業界支付日常管理開支，同時系統更會透過電郵、短訊SMS發出通知，或由物管公司財務系統自動接收訊息（https），令物管公司財務人員能適時查閱有關賬項。由於「物管易」的功能切合物管行業的需要，甫推出即有業界率先試用，當中包括管理不同類型物業的恒基物業管理部。

業界分享：「物管易」有助提升效率

恒基物業管理部行政總監陳燕鵬直言，以往公司的收款和管理過程繁瑣，除可能出現點算錯誤的人為失誤外，若管理處存放大量現金，或員工前往銀行存款亦存在被盜竊的風險。中銀香港「物管易」方案能助公司以至業界解決存在已久的資金管理問題，大大提升營運效率。

「為業戶提供優質管理服務是物管公司的主要職責之一，『物管易』提供的嶄新和快捷的電子支付渠道，不但回應了業戶對電子支付的訴求，為他們帶來方便外，同時可助公司減省收費和監控的人手，大大提升工作效率，讓我們可將資源集中在其他業務環節上。」陳燕鵬說。

作為企業的業務夥伴，李兆豪表示，中銀香港未來會繼續本着「以客戶為中心」的宗旨，為不同行業的客戶提供貼心高效的專業服務，為企業經營管理賦能。

▲ 中銀香港交易銀行部資深產品經理李兆豪（左3）、恒基物業管理部行政總監陳燕鵬（右3）及恒基物業管理部高級管理人員合影。

條款及細則︰

1.上述產品與服務均受相關條款及細則所約束。

2. 有關客戶對有關產品與服務的申請必須符合中國銀行（香港）有限公司（「中銀香港」）的要求。申請的最終審批將由中銀香港作最終決定，而毋須向客戶提供任何理由。

3. 中銀香港保留隨時修訂、暫停或取消有關產品與服務以及修訂有關條款的酌情權而毋須事先通知。

4. 以上資料僅供參考。如有任何爭議，中銀香港對有關產品與服務均保留最終決定權，如中銀香港拒絕有關申請，毋須向申請人提供任何理由。

重要聲明：

風險披露：以下風險披露聲明不能披露所有涉及的風險亦不會考慮中銀香港概不知情的個人情況。在進行交易前，尤其是在您不確定或不明白以下風險披露聲明或進行交易所涉及的性質及風險的情況下，您應負責您本身的獨立審查或尋求獨立的專業意見。您應按本身的承受風險能力及財政狀況謹慎考慮是否適宜進行交易。

（特約）