有些人動不動就生氣,總之事情不是依他所想的,就發脾氣。這類人,首先是小器睇唔開,郁啲就不爽,但人生不如意事十常八九,所以見他們日日都是掛着個苦瓜乾面口示人。嚴重者,兩眉之間生出條深深的直紋,中國相學上稱為懸針紋。心理學角度也可解釋到這個面上的微特徵(Micro Facial Expressions):心裏經常有所不滿和生氣之人,個性欠缺妥協性,又老覺別人對不住或針對自己,久而久之,心裏積怨太多太耐,眉心經常深鎖「乸」住,就會形成「懸針紋」,是偏執勞苦之格。凡事都不爽的人,EQ高極有限,無論在不熟和相熟者面前,情緒燃爆點都很低,經常爆、吵、鬧發作,有他在,周圍的氣場都是負面的。

遇上這類人,有得選擇之下,當然不讓他埋身,這類人要永遠保持超級遠的社交距離。但若不幸遇到這類人而又走唔甩,例如是同事,首先自己一定要保持冷靜,先不要遭其負能量和負情緒影響。其次,若工作上真的要埋身合作,一遇發作毋須「同佢癲」,自己要記住輸人唔輸陣,保持平靜不帶情緒而堅定的語氣跟他說話,清晰向對方表達,他的情緒是(一)無人care、(二)更不會影響你,例如:「你使唔使自己先出去冷靜下?我反正有其他事要做,你OK時就話我知」、「如果你依家傾唔到,我哋遲啲再傾」、「我哋解決件事先」、「This isn't the time to let emotions run away from us」、「Let's keep this professionally sophisticated」。

這類情緒麻煩、EQ低又人緣差的同事,遲早會(被炒)走,所以毋須上心,但從旁看着你如何處理的老細和其他同事,則是你的stakeholders。若你跟對方一齊失控,在其他人眼中,只是兩個troublemakers,但若果一個情緒失控、一個冷靜處事,則是一個troublemaker和一個problem solver。他日老細想升或炒人,你估佢點揀?