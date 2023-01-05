有些人動不動就生氣，總之事情不是依他所想的，就發脾氣。這類人，首先是小器睇唔開，郁啲就不爽，但人生不如意事十常八九，所以見他們日日都是掛着個苦瓜乾面口示人。嚴重者，兩眉之間生出條深深的直紋，中國相學上稱為懸針紋。心理學角度也可解釋到這個面上的微特徵（Micro Facial Expressions）：心裏經常有所不滿和生氣之人，個性欠缺妥協性，又老覺別人對不住或針對自己，久而久之，心裏積怨太多太耐，眉心經常深鎖「乸」住，就會形成「懸針紋」，是偏執勞苦之格。凡事都不爽的人，EQ高極有限，無論在不熟和相熟者面前，情緒燃爆點都很低，經常爆、吵、鬧發作，有他在，周圍的氣場都是負面的。

遇上這類人，有得選擇之下，當然不讓他埋身，這類人要永遠保持超級遠的社交距離。但若不幸遇到這類人而又走唔甩，例如是同事，首先自己一定要保持冷靜，先不要遭其負能量和負情緒影響。其次，若工作上真的要埋身合作，一遇發作毋須「同佢癲」，自己要記住輸人唔輸陣，保持平靜不帶情緒而堅定的語氣跟他說話，清晰向對方表達，他的情緒是（一）無人care、（二）更不會影響你，例如：「你使唔使自己先出去冷靜下？我反正有其他事要做，你OK時就話我知」、「如果你依家傾唔到，我哋遲啲再傾」、「我哋解決件事先」、「This isn't the time to let emotions run away from us」、「Let's keep this professionally sophisticated」。

這類情緒麻煩、EQ低又人緣差的同事，遲早會（被炒）走，所以毋須上心，但從旁看着你如何處理的老細和其他同事，則是你的stakeholders。若你跟對方一齊失控，在其他人眼中，只是兩個troublemakers，但若果一個情緒失控、一個冷靜處事，則是一個troublemaker和一個problem solver。他日老細想升或炒人，你估佢點揀？