荃灣富利工廈實用150呎 備裝修每呎叫價6000 地產版 2023/01/05 分享： 分享： 地址：荃灣楊屋道144/146號及橫龍街77/87號富利工業大廈11樓7室 實用面積：150平方呎 開價：90萬元 實用呎價：6,000元 賣點：單位已交吉，內籠備有裝修，間隔四正，備有窗位。 拍賣行：環亞物業 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 九龍灣金漢工廈3樓 備法院令每呎叫價3762 今日 九龍灣金漢工廈3樓 備法院令每呎叫價3762 荃灣金熊工中工場 連租約開價45萬 今日 荃灣金熊工中工場 連租約開價45萬 西營盤MRT消費站1樓舖 交吉每呎叫價5159 2022/12/29 西營盤MRT消費站1樓舖 交吉每呎叫價5159 嘉湖新北江商場地舖 連租約叫價260萬 2022/12/29 嘉湖新北江商場地舖 連租約叫價260萬 九龍灣美羅中心2期18樓 每呎叫價5068 2022/12/22 九龍灣美羅中心2期18樓 每呎叫價5068 荃灣 富利工業大廈