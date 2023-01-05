荃灣富利工廈實用150呎 備裝修每呎叫價6000

地址：荃灣楊屋道144/146號及橫龍街77/87號富利工業大廈11樓7室

實用面積：150平方呎

開價：90萬元

實用呎價：6,000元

賣點：單位已交吉，內籠備有裝修，間隔四正，備有窗位。

拍賣行：環亞物業

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