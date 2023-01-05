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九龍灣金漢工廈3樓 備法院令每呎叫價3762

地產版 2023/01/05

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地址：九龍灣宏冠道8號金漢工業大廈3樓11號單位

面積：1,773平方呎

開價：667萬元

呎價：3,762元

賣點：單位備有法院令，連租約放售，其中，11B單位，月租1.4萬元，租期至2023年6月14日。

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欄名 : 拍賣行情

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