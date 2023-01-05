九龍灣金漢工廈3樓 備法院令每呎叫價3762 地產版 2023/01/05 分享： 分享： 地址：九龍灣宏冠道8號金漢工業大廈3樓11號單位 面積：1,773平方呎 開價：667萬元 呎價：3,762元 賣點：單位備有法院令，連租約放售，其中，11B單位，月租1.4萬元，租期至2023年6月14日。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 荃灣富利工廈實用150呎 備裝修每呎叫價6000 今日 荃灣富利工廈實用150呎 備裝修每呎叫價6000 荃灣金熊工中工場 連租約開價45萬 今日 荃灣金熊工中工場 連租約開價45萬 西營盤MRT消費站1樓舖 交吉每呎叫價5159 2022/12/29 西營盤MRT消費站1樓舖 交吉每呎叫價5159 嘉湖新北江商場地舖 連租約叫價260萬 2022/12/29 嘉湖新北江商場地舖 連租約叫價260萬 九龍灣美羅中心2期18樓 每呎叫價5068 2022/12/22 九龍灣美羅中心2期18樓 每呎叫價5068 九龍灣 九龍