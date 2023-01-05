設計光譜 常行展進駐PMQ

香港設計中心（Hong Kong Design Centre）去年慶祝成立20周年，並以「設計．構建可持續社區」為主題舉辦一系列慶祝活動。旗下面向公眾平台的「設計光譜」（Design Spectrum

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