港若承辦APEC會議 助擴國際影響力

隨着全球防疫政策不斷放寬，香港各界透過不同措施對外宣告，香港正重返國際舞台。事實上，所謂百聞不如一見，舉辦大型國際盛事，邀請海內外賓客來港，是高效外宣、積極參與國際事務、擴闊香港影響力的有效措施，本港接下來要聚焦舉辦更高規格的國際活動及國際會議，特別是應該在中央支持之下，舉行亞太經濟合作組織（APEC）或二十國集團（G20）等高規格國際會議。

激發活力 引領國家高質量開放

二十大報告中指出，要深化香港、澳門同各國各地區更加開放、更加密切的交往合作。國家主席習近平在「七一」重要講話中，亦要求香港必須保持獨特地位和優勢，拓展暢通便捷的國際聯繫，並希望香港不斷增強發展動能，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力。

APEC是亞太最重要的經濟組織之一，舉辦APEC會議是成員經濟體擴展影響力的重要機遇。21個APEC成員經濟體中，現時有19個主辦過會議，14個成員主辦過不止一次，例如中國舉辦過兩次、泰國3次、美國即將舉辦第三次，5個成員只辦過一次。

香港既是中國的特區，也是APEC的獨立成員，倘能舉辦APEC會議，齊聚亞太主要經濟體領導人及高官，對激發香港活力、引領國家更高質量對外開放、推進一國兩制發展等方面，將有諸多裨益。

2026年及此後的APEC東道主，現時仍待定，在一國兩制方針下，雖然基本法允許以「中國香港」身份加入APEC，但舉辦APEC會議涉及諸多外交事務，香港或無權處理；而且作為地區成員，香港恐怕不具備足夠優勢，申請成為東道主。

中國分別在北京和上海成功舉辦過APEC會議，而且北京APEC舉辦至今已逾8年，隨着中國在國際和地區事務中的角色愈趨重要，可以考慮繼續申請擔任APEC東道主，為後疫情時代亞太和全球發展，貢獻中國智慧；同時發揮一國兩制的特點，由香港承辦一系列會議。

彰「一國」管治權 展「兩制」成就

在香港舉辦APEC會議，首先可以充分顯示「一國」之下，中央政府對特別行政區的全面管治權，香港與國家的根本利益一致；也能同時展示「兩制」之下，香港享有的高度自治和發展成就，以及國家的發展理念、偉大變革，凸顯香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，充分證明一國兩制的成功落實。在香港舉辦APEC會議等高規格國際會議，需要與中央部委在多個領域緊密協作，也有助香港深度融入國家治理體系。

第二，APEC會議包括國際貿易、國際投資、國際經濟合作、區域治理、安全、環保等議題，不僅是經濟論壇，也是重要的國際政治舞台；一系列領導人會議和配套活動，融合了多邊和雙邊外交、國內與國際事務。

香港是高度開放的國際都會，又是中國特區，《香港國安法》實施後，有效封堵了維護國家安全的漏洞，香港恢復了穩定的政治、社會環境，因此在香港磋商國際事務，能更高效發揮外交主場優勢，更加從容地闡述中國主張、提出中國方案，廣泛宣示中國內外政策；令促進國際合作、增進亞太互聯互通更加主動，特別是促進中國與東盟國家的合作；還可以凸顯香港在亞太發展中的擔當和貢獻，展示香港的城市形象，增強香港的國際影響力，為透過香港開展「二軌外交」奠定基礎。

全面提升競爭力 帶動經濟

第三，APEC領導人非正式會議雲集各經濟體領導人，會議期間可以透過配套活動，實地宣傳推廣金融、貿易、航運，以至科技、文化藝術、旅遊、會展等方面的特點，甚至能在中國國家領導人的見證下，就有關領域合作展開洽商，是擴展香港商機，吸引投資、企業和人才、發展「八大中心」，及至講好香港故事、中國故事，提升文化軟實力的上佳機會，亦能進一步增強「超級聯繫人」角色，令香港更高質量參與「一帶一路」及粵港澳大灣區建設等國家戰略，做好國內外「雙循環」的「連接器」，對帶動香港經濟、全面提升競爭力，有長遠的正面影響。

第四，過往經驗顯示，APEC會議參會人數常頗具規模，例如2009年新加坡APEC，系列會議參會總人數約一萬人次，北京APEC系列會議總計兩萬餘人次參會。香港出入境便捷、資訊流通自由，加上中國日益擴大的全球影響力，如能舉辦APEC，人數規模預料相當可觀，明顯有助提振短期經濟。

推動亞太和平發展 共同富裕

香港也是區域內重要的會議展覽中心，擁有世界級的會展設施，而且舉辦大型國際會議經驗豐富，尤其是曾經成功舉辦世貿組織第6次部長級會議，期間還高效應對韓農騷亂；北京APEC中重要性僅次於領導人非正式會議的財長會議，也一度定在香港舉辦。

不過，APEC會議的規格更高，對於資金、組織、接待、安保、基礎設施等方面，有更高的要求，需要香港提前做好部署；還要圍繞有益香港、也有益國家的方向，制定會議主題，例如推進自由貿易升級和更緊密的區域經濟合作，共同應對貿易保護主義、單邊主義、逆全球化、共同尋找後疫情時代支撑亞太經濟發展的新支柱、合作新領域，推動亞太和平發展共同富裕，建設亞太命運共同體等等。總之可以相信，在中央的指導和協調下，香港有能力成功承辦APEC會議。

積累經驗 未來辦更高規格會議

會展業是香港經濟主要動力之一，舉辦國際會議也是香港參與國際事務的重要手段。香港未來應該積極尋求中央支持，承辦更多重要國際會議，例如G20峰會、上合組織峰會、金磚國家峰會、博鰲亞洲論壇，以及東亞思想庫網絡下的各類二軌會議等等；承辦APEC會議，亦可為香港將來承辦更高規格國際會議積累經驗。

對於貢獻國家外交，香港可扮演不可替代的角色，應該透過基本法在對外事務方面留給香港的空間，支持香港更積極參與國際事務，為區域事務發揮更大作用，助力香港逐步走向區域國際舞台中心，進一步貢獻國家高質量開放。

▲ 香港應透過基本法在對外事務方面留給香港的空間，更積極參與國際事務，貢獻國家外交。圖為2014年於北京舉行的第26屆APEC峰會。（中新社資料圖片）