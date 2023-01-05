前高官新動向 紛執教鞭傳承經驗 政治版 2023/01/05 分享： 分享： 多位前問責高官再有新動向！政府昨日公布，前律政司司長鄭若驊去年12月6日起，出任亞洲國際法律研究院聯席主席及執行委員會成員，是繼早前獲批任清華大學教授後，再獲准「打多份工」。 早前當選港區全國人大代表的 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 立會議員合組名單 爭入心儀委員會 2023/01/04 立會議員合組名單 爭入心儀委員會 騙徒假冒「搵快錢」 曾俊華籲防欺詐 2023/01/03 騙徒假冒「搵快錢」 曾俊華籲防欺詐 民建聯年度漢字 「通」高票當選 2022/12/31 民建聯年度漢字 「通」高票當選 部分官員不「熟書」 議員寄語再培訓 2022/12/30 部分官員不「熟書」 議員寄語再培訓 梁振英「成功爭取」 Google停植入詐騙廣告 2022/12/29 梁振英「成功爭取」 Google停植入詐騙廣告 政治 羅致光 鄭若驊 陳帆 立法會 馬逢國 李慧琼 易志明 陳振英 特首政策組