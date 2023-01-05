前高官新動向 紛執教鞭傳承經驗

多位前問責高官再有新動向！政府昨日公布，前律政司司長鄭若驊去年12月6日起，出任亞洲國際法律研究院聯席主席及執行委員會成員，是繼早前獲批任清華大學教授後，再獲准「打多份工」。

早前當選港區全國人大代表的

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入