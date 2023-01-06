Hello Kitty與My Melody 攜手闖時尚

時裝品牌找來動漫人物以增噱頭不是新鮮的事情，但當中來自日本的Sanrio公司可說是業內的異數，它旗下推出的Hello Kitty和My Melody最先以精品形式出現，及後風行全世界，今年踏入48歲風

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入