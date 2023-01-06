Hello Kitty與My Melody 攜手闖時尚 副刊版 2023/01/06 分享： 分享： 時裝品牌找來動漫人物以增噱頭不是新鮮的事情，但當中來自日本的Sanrio公司可說是業內的異數，它旗下推出的Hello Kitty和My Melody最先以精品形式出現，及後風行全世界，今年踏入48歲風 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 AMBUSH 潮牌首站 今日 AMBUSH 潮牌首站 Raf Simons 春光乍洩 2022/12/30 Raf Simons 春光乍洩 Max Mara 「熊」人駕到 2022/12/23 Max Mara 「熊」人駕到 慶祝香港AllRightsReserved 20周年 KAWS霸氣推12 銅塑雕像 2022/12/16 慶祝香港AllRightsReserved 20周年 KAWS霸氣推12 銅塑雕像 雪柄 VS ugly sweaters 2022/12/16 雪柄 VS ugly sweaters 時裝服飾種類 時裝服飾 手袋 消費資訊 卡通動漫 Hello Kitty