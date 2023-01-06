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Hello Kitty與My Melody 攜手闖時尚

副刊版 2023/01/06

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時裝品牌找來動漫人物以增噱頭不是新鮮的事情，但當中來自日本的Sanrio公司可說是業內的異數，它旗下推出的Hello Kitty和My Melody最先以精品形式出現，及後風行全世界，今年踏入48歲風

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欄名 : Fashion

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