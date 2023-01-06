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AMBUSH 潮牌首站

副刊版 2023/01/06

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時裝集團I.T近年可謂流年不利，去年9月被地產商入稟追討租金額高達近1,800萬元，但轉一個頭卻見集團在置地廣場地庫開設多間店舖，例如Mihara Yasuhiro、SOPH.和今日介紹的Ambush

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欄名 : Fashion

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