《千與千尋》油屋裝潢靈感來源 頂級博物館式酒店東京雅敘園

去旅行，除了吃喝玩樂外，不少旅客都會加插一段古迹遊，藉以了解當地歷史文化。位於日本東京目黑區內的頂級酒店雅敘園（Hotel Gajoen Tokyo），有逾90年歷史，酒店內的「百段階段」更被列為東京

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