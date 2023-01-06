《千與千尋》油屋裝潢靈感來源 頂級博物館式酒店東京雅敘園 副刊版 2023/01/06 分享： 分享： 去旅行，除了吃喝玩樂外，不少旅客都會加插一段古迹遊，藉以了解當地歷史文化。位於日本東京目黑區內的頂級酒店雅敘園（Hotel Gajoen Tokyo），有逾90年歷史，酒店內的「百段階段」更被列為東京 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 大洋郵輪利嘉特號完成升級改造 重返亞洲海上假期 今日 大洋郵輪利嘉特號完成升級改造 重返亞洲海上假期 五星級酒店大廚主理空中餐桌 豪華私人飛機初體驗 2022/12/02 五星級酒店大廚主理空中餐桌 豪華私人飛機初體驗 星野九州新溫泉旅館登場 「界 由布院」賞梯田四時風光 2022/11/11 星野九州新溫泉旅館登場 「界 由布院」賞梯田四時風光 卡塔爾世界盃即將開鑼 奢華私人海灘度假村登場 2022/10/28 卡塔爾世界盃即將開鑼 奢華私人海灘度假村登場 日本長崎最美離島豪華酒店 歎露天風呂賞熔岩海岸綫 2022/10/21 日本長崎最美離島豪華酒店 歎露天風呂賞熔岩海岸綫 香港 日本 酒店 設計 餐廳 展覽 港元 東京 日圓 博物館