大洋郵輪利嘉特號完成升級改造 重返亞洲海上假期 副刊版 2023/01/06 分享： 分享： 乘坐郵輪享受海上假期，既能享用船上美食及娛樂設施，又有充足的觀光行程，是舒適度假的首選。大洋郵輪（Oceania Cruises）旗下的利嘉特號（Regatta）最近重返亞洲，展開多個深度航程。 利嘉特 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 《千與千尋》油屋裝潢靈感來源 頂級博物館式酒店東京雅敘園 今日 《千與千尋》油屋裝潢靈感來源 頂級博物館式酒店東京雅敘園 五星級酒店大廚主理空中餐桌 豪華私人飛機初體驗 2022/12/02 五星級酒店大廚主理空中餐桌 豪華私人飛機初體驗 星野九州新溫泉旅館登場 「界 由布院」賞梯田四時風光 2022/11/11 星野九州新溫泉旅館登場 「界 由布院」賞梯田四時風光 卡塔爾世界盃即將開鑼 奢華私人海灘度假村登場 2022/10/28 卡塔爾世界盃即將開鑼 奢華私人海灘度假村登場 日本長崎最美離島豪華酒店 歎露天風呂賞熔岩海岸綫 2022/10/21 日本長崎最美離島豪華酒店 歎露天風呂賞熔岩海岸綫 香港 新加坡 郵輪 胡志明市 郵輪假期