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大洋郵輪利嘉特號完成升級改造 重返亞洲海上假期

副刊版 2023/01/06

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乘坐郵輪享受海上假期，既能享用船上美食及娛樂設施，又有充足的觀光行程，是舒適度假的首選。大洋郵輪（Oceania Cruises）旗下的利嘉特號（Regatta）最近重返亞洲，展開多個深度航程。

利嘉特

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欄名 : Travel

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