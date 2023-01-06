Rose@BLACKPINK壓境 Tiffany Lock登陸香港

就算不是K-POP忠粉，筆者仍然密切期待下周一連三場於亞博館舉行的《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK]》巡迴演唱會！畢竟這韓國女天團近年在全球呼風喚雨到一個地步是，無論服

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