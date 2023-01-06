Rose@BLACKPINK壓境 Tiffany Lock登陸香港 副刊版 2023/01/06 分享： 分享： 就算不是K-POP忠粉，筆者仍然密切期待下周一連三場於亞博館舉行的《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK]》巡迴演唱會！畢竟這韓國女天團近年在全球呼風喚雨到一個地步是，無論服 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 是他也是妳和我的峇里首飾 John Hardy 2022/12/30 是他也是妳和我的峇里首飾 John Hardy 影后姬蒂白蘭芝加持Louis Vuitton 高級珠寶系列破紀錄登場 2022/12/23 影后姬蒂白蘭芝加持Louis Vuitton 高級珠寶系列破紀錄登場 一堂吃美食的珠寶課 L'ECOLE 2022/12/02 一堂吃美食的珠寶課 L'ECOLE 登月星空之旅 CHANEL 2022/11/25 登月星空之旅 CHANEL 法式回顧展FRED 2022/11/18 法式回顧展FRED