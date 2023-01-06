我發現香港是最好的修煉場。要體會和修煉「無常」，這裏是好地方。

甚麼是無常？就是「常」的相反，指一切世間萬物生滅變化不定，不持久又不真實，即世事無常存者。這是前人多麼透徹的理解！但引經據典學無常，只是頭腦認知，若想真正看看、體會和修煉何謂「無常」，這裏是好地方。皆因身處這裏，會遇到無常的機率甚高，例如，就在我們的職場，已經常發生。

很多上司經常忘記自己說過的話，今日叫下屬做X，後來自己暗啞底發現X唔多work喎，第二日若無其事地宣布，Y才是他想要的。你跟他拗邏輯？又或叫佢睇番白紙黑字記錄過的memo或email？對着個小氣而又大權的方丈，分分鐘即時就要在你身上實施無常（被炒魷被消失）的威力。

又例如，我們或都遇過有些情景，明明一直要齊齊來做X的行動或行為，而且獲告知非做X不可，然後瞓醒個覺，噢，X不存在了，現在請大家一齊來做Y。忽然之間，Y變成主流，還未來得切向X忍着淚說Goodbye就變成過去了，問：「點解嘅？！」、「你明明啱啱先話X係一定要做㗎噃！」；即使質問對方：「你點解釋？！」「你之前唔係咁講㗎喎！」都屬多餘，「無常」就是包括不能用邏輯去解釋根本沒有邏輯的事情，你說人生多麼的無常啊！

此時此刻此處，是修煉面對「無常」的最佳場景，因為它已不是空談之物，而是可以是三五七日就來一次「無常」場景測試。久歷訓練，我觀察到香港人面對無常，已能：一、視無常為正常；二、淡定面對無常；三、有時還能笑看那些無常人、無常事。因此，我經常話香港人夠韌夠tough，皆因平素訓練有功。