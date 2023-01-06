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疫後國際級選貓盛事開鑼 專家教路貓星人陪逛街歎咖啡

副刊版 2023/01/06

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疫後復常，即迎來貓奴好消息！CFA國際級「貓招兔來」冠軍貓展暨選美盛事將於本周六、日於新蒲崗Artisan Hub舉行，大家可免費帶愛貓去遊玩兼獲派貓貓專屬贈品。比賽由CFA（The Cat

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欄名 : 新鮮熱辣

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