繼《星夢傳奇》後，無綫電視再推出《中年好聲音》，參加者眾，並有不少高水準甚至超水準表現，節目大獲好評。而今天在診所便上演一場「耆英好聲音」。

七十多歲婆婆踏着輕盈步伐，還未坐下便開心說道：「醫生，我唱首歌俾你聽？」多年行醫從未有此奇遇，正想禮貌地說句不要客氣時，婆婆早已開腔來個《月亮代表我的心》。醫生不敢打擾婆婆雅興，幸得其同行兒子識相地說句：「阿媽，你還是先看病吧！」要不是這走音月亮便可能維持好幾分鐘了。

唱歌是高等哺乳類動物表達情緒的方法，除人類外，也相信海豚和鯨魚有此能力，不論是憂傷還是喜樂，人類很容易以歌聲表達，不同文化、不同言語、不同民族，也能以歌聲共享這許情緒，即使非洲土著的歡樂歌聲，也能輕易讓遠在他方的中國人感受到歡樂。

原則上，能說話的人都有唱歌能力，但絕不是人人都能唱得好聽，醫生絕對屬此類別，為參加朋友karaoke晚宴，總要預備一兩首「飲歌」，但不論如何努力，再加上找老師指點，不好聽就是不好聽，要別人聽自己也不覺好聽的歌曲，深感歉意。

歌唱普及化是好事，此乃人類天賦本能，但表演普及化又是另一回事，因只有部分人有此天份。

醫生那首《成都》（趙雷主唱）還是留待沖涼時對自己唱吧！