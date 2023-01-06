3層級創科金融體系 開拓創科路

國家「十四五」規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，行政長官李家超在其任內首份施政報告中，提出一系列發展創科的措施，政府隨後亦於上月發布《香港創新科技發展藍圖》，規劃了未來發展的總體方向和重點策略。

作為建設國際創科中心的重要環節，筆者認為香港須打造建立一套3層級架構的「創科金融體系」，以更快更好地助力創科中心發展；同時，創科的發展要根據香港的實際情況因地制宜，引金融活水灌溉創科土壤，助力重點發展行業，結出豐碩果實。

停留個別支持 未形成完整體系

創科行業的發展，離不開金融行業的多層級、全方位支持。國際上創科行業發展領先的地區，例如美國的矽谷，往往是金融業形成系統化、並能予以創科體系全方位支持的地區。香港的金融市場，歷史上主要偏重於地產金融、貿易金融和交易金融，就資本市場而言，地產及以銀行為主的金融業，佔資本市場的大部分，整個金融市場缺乏對於創新發展、創科發展和實體實業的系統性支持。近年來香港對創科金融的重視程度有所增加，但還停留在點狀、個別的支持，尚未形成以點帶面的體系化支持，也就是沒有形成完整的創科金融體系。

香港建立完整的科創金融體系，就是要把科創企業全生命周期不同階段的融資需求，與各類主體金融機構提供予創科企業的融資服務匹配起來，讓創科企業在不同階段能獲得專業化和批量化的金融支持，實現體系化發展。

引進天使投資 助初創起步

第一層級，大力發展和引進天使投資、風險投資機構，為助力初創起步打造堅實地基。處於種子階段和初創階段的創科企業，具有資金需求急、投資周期長、潛在風險高、回報不確定的融資特點，這個階段天使投資、風險投資可以匹配相應需求。在這個過程中，政府的引導資金可以引導社會資本，以實現風險共擔和風險分散，相信新成立的香港投資管理有限公司之「大灣區投資基金」和「策略性創科基金」，以及「共同投資基金」等，將發揮更大更好的作用。

當局也應考慮在政府引導資金之外，一方面要積極支援培育本地民間創投機構，另一方面通過稅收等各方面優惠，吸引更多來自全球（包括內地）較為成熟的天使基金、風險投資基金來港設立機構，從而築起基礎雄厚的創科金融體系第一層地基。

推動商銀轉型 滿足融資需求

第二層級，推動本港商業銀行和投資銀行向創科金融轉型，為創科企業成長融資提供強大支援。創科企業走向成長成熟階段，會有更多元和規模更大的融資需求，有的進行併購、有的尋求上市，這期間需要商業銀行、私募股權基金和投資銀行的廣泛參與。境內很多商業銀行已在進行科技金融的轉型，科技金融成為內地銀行轉型發展的重要戰略，其中一個重要手段，是成立不同層級的科技金融專班，針對各地區不同的科創企業特點，匹配專門的信貸審批標準、專業團隊以及快速高效的審批流程，支援本地科創企業發展，從而形成銀行的科技金融特色。

內地銀行的這些探索，對香港商業銀行也可以提供借鑑，商業銀行需要在經營理念、專業能力、信貸配置和內控體系上，作出更多調整匹配；同時，香港可考慮針對創科行業，設定專門的融資擔保貸款計劃，用貸款加擔保的模式擴大服務群體，甚至可考慮在時機成熟時，引入美國矽谷銀行的模式，創設專門針對創科行業的專業信貸機構。

另外，香港的私募股權基金以及投資銀行，多數都建立了專門的創科行業研究和投資團隊，目前看這些投行機構的創投業務，大部分來自內地，未來要適應香港創科發展的需要，擴大本港創科企業的投資規模，與商業銀行共同構築創科金融體系的第二層級。

深化港交所改革 更高質量發展

第三層級，深化港交所創科金融改革，助力優質創科企業擁抱資本，更高質量發展。港交所是香港創科金融體系的重要環節，成長中的創科企業，需要港交所IPO融資支持，成熟中的創科企業則需要港交所的再融資支持。

港交所的創科金融改革，關係到香港國際創科中心建設的效率與成敗，當前港交所的創科金融改革，一是致力於改革創業板，改革創業板非常必要，各方面呼聲也很高，多年來創業板的融資功能幾近枯竭，交投十分淡靜，在目前建設國際創科中心的大背景下，搞活創業板，借鑑內地經驗，應當能使港交所在創科方面發揮更大的作用。

港交所一方面應對掛牌企業的規模、收入等要素，適當降低門檻，另一方面需要引入造市機制，增強市場的流動性。

二是加快上市規則18C條款修訂，吸引特專科技公司赴港上市，目前諮詢稿中，包括已商業化的公司和未商業化的公司，制定了兩套標準。對於已經商業化的公司，內地的上海科創板、深圳創業板都是可選擇的上市目的地，港交所要形成與上海和深圳交易所的差異化優勢，可能要更加重視未商業化的公司，要培育更多本港創科企業，吸引更多東南亞地區以及「一帶一路」沿綫地區的創科上市主體，在港交所形成更國際化的創科板，同時也可研究引進已經在A股上市的創科公司，來港實現雙重上市，通過港交所的創科改革，完善香港創科金融體系的第三層級。

有的放矢 聚焦3大優勢行業

目前，金融體系需要有的放矢地重點支援3大細分創科行業，從而帶動整體創科的騰飛。一是聚焦半導體行業的差異化發展，香港在半導體工業方面是起步較早的，電子業是香港最具競爭力的產業之一，可考慮將晶片設計、半導體材料、半導體應用等領域，作為重要發展方向，充分利用現有的人才和市場優勢，打造這個細分行業的競爭優勢，也貢獻國家發展的應有之義。

二是充分利用香港基礎研究優勢，發展生物科技創新高地。香港作為粵港澳大灣區的中心城市之一，基礎研究紮實，醫學研究及臨床試驗優勢明顯，發展生物科技創新高地潛力巨大，一方面吸引國際龍頭生物企業在港開展業務、設立分支機構甚至設廠，同時注重培育本地獨角獸生物科技企業，加大對其資金扶持，促進成果轉化和產業化，從而促進形成世界級生物科技產業集群。

三是緊抓人工智慧、web 3.0和元宇宙發展帶來的新經濟機遇。香港要利用發布虛擬資產政策宣言的契機，提前布局，從人工智能、web3.0相關技術產業的人才引進培養、行業監管架構和政策的制定設立、提升社會接受度和認知等方面，盡早着手開展，搶佔先機。

總體而言，通過天使投資、風險投資、私募基金的第一層級，商業銀行、投資銀行的第二層級，港交所的第三層級，形成梯隊化、特色化、系統化的創科金融支援體系，聚焦一些有潛力和優勢的重點行業，打造核心競爭力，香港創科的道路將十分寬廣。

▲ 香港須打造建立一套3層級架構的創科金融體系，以更快更好助力創科中心發展。（資料圖片）