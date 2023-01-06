全面人力資源規劃 促創科發展

中聯辦主任駱惠寧於去年11月16日，應邀出席特區政府舉辦的「中共二十大精神分享會」，令香港市民有機會深刻學習二十大精神，更好認識中國共產黨與香港一國兩制的關係，引導香港更好融入國家大局。駱惠寧指出，二十大報告關於一國兩制的論述，在歷次黨代表大會報告中分量最重，充分體現了一國兩制在黨和國家工作全域中的重要性，是推動香港開啟由治及興新局面的行動指南。

貫徹一國兩制 推動創科強心針

行政長官李家超在其任內首份施政報告中，強調「搶企業，搶人才」的積極經濟發展策略，創新科技及工業局於上月亦發表《香港創新科技發展藍圖》，提出4大方向、8大策略，推動未來創科發展。事實上，貫徹落實一國兩制、確保香港長治久安，正是推動這些策略的強心針，在特區政府的重視和政策配合下，筆者認為只要香港持續社會穩定，國際企業和人才便會毫不猶豫地落戶香港，大展拳腳。

環觀全球經濟狀況，世界愈來愈離不開中國，且看去年在印尼舉辦的二十國集團（G20）峰會中，中國成為各國焦點，就可以觀察到國家的氣勢；正因如此，香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，對未來發展將會更為有利。全球發展的最大機遇在中國，香港發展的最大機遇在內地，找到香港所長與國家所需的滙合點，發揮香港自身優勢，貢獻國家的舞台就會更加寬廣。

加快大灣區融合 建國際創科中心

在二十大精神的引導下，香港必須好好把握機遇，尤其是創新科技方面，達成「創科創未來」的使命。特區政府應該加速興建新田科技城、落馬洲河套區，加快與深圳和其他大灣區城市科技融合，打造「十四五」規劃綱要支持香港建構的國際創科中心，實踐「創科產業化，產業創科化」，提升香港的國際競爭力；這些任務亦是最新一份施政報告的重要建議。

人才對香港建設「國際創科中心」非常關鍵，就此特別要關注的是青年工作，二十大報告亦指出「青年強，則國家強」。過去一年香港出現移民潮，有報道估計移民人數高達14萬，因此人才流失是各產業所面對的迫切問題。最新一份施政報告針對性地推出「搶企業，搶人才」策略，「搶企業」能帶動本地經濟之餘，亦可創造就業、挽留人才，一舉兩得。

而在創科產業「搶人才」方面，施政報告推出多項支持政策，例如為期兩年的「高端人才通行證計劃」，計劃讓合資格人才，包括過去一年年薪達250萬港元或以上、以及畢業於全球百強大學並在過去5年內累積3年或以上工作經驗的人士，可獲發為期兩年的通行證來港發展，人數不設限額。

高端藍領人才並重 助科研落地

然而，該計劃只考慮高端人才引入，雖然有助大學科研發展，卻忽略了藍領技術專才，難免會影響科研技術落地，以至國際創科中心建設。此外，特區政府剛推出《香港創科發展藍圖》，刻劃香港未來創新科技的布局，提出各項充實創科人才的措施，包括加大力度吸引香港海內外年輕科研人才、加強資助年輕科研學者等，筆者均表示贊同，並建議當局除了高端人才外，亦需考慮藍領人力資源的規劃，以配合產業整體的需求。

另外，科技也是紓緩人力資源問題的良方。企業可以利用機器人，取代一些重複性高、決策性低的工作，減少對人力的需求，例如在會計方面，AI機器人可以擔當數據搜集、整理的前期工作；又例如圖像機器人可以幫助醫生分析過慮病人的核磁共振成像（MRI），大大減輕醫生的工作量。再者，企業在引入人才或專才計劃上，可以更多利用大數據分析技術，精準地了解公司不同部門的需求，避免浪費不必要的資源。

▲ 除了高端人才外，當局亦需考慮藍領人力資源的規劃，以配合創科產業的整體需求。（資料圖片）