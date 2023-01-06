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鍛練EQ強化心理 2023重塑自我

行政人員版 2023/01/06

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即使中國正式開放通關，3年來疫情所造成的影響並不會消失；與此同時，中西敵視等仍在持續。而且近幾年全球市場和各行各業大幅變化，消費習慣改變，人工智能（AI）廣泛應用、移民/移居成新常態，還有氣候變化、食

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撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

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