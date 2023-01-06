2億條Twitter用戶數據集 黑客索價15元下載 行政人員版 2023/01/06 分享： 分享： Twitter早前證實，有數百萬名用戶的個人資料外洩，更有黑客威脅馬斯克（Elon Musk）繳付20萬美元（約156萬港元）贖款。 但有黑客日前在黑客論壇「Breached」發布一個包含2億條 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 用戶接受個性化廣告 Meta遭歐盟罰款32億 今日 用戶接受個性化廣告 Meta遭歐盟罰款32億 俄防國安信息外洩 擬禁IT專才海外遙距工作 2023/01/04 俄防國安信息外洩 擬禁IT專才海外遙距工作 舊代iPhone換電池 3月起一律加價160元 2023/01/04 舊代iPhone換電池 3月起一律加價160元 爆紅拼字遊戲Kattam 開放限時免費下載 2023/01/03 爆紅拼字遊戲Kattam 開放限時免費下載 Ellie AI模仿用戶 自動回覆email 2023/01/03 Ellie AI模仿用戶 自動回覆email 科技行業 Twitter 黑客 馬斯克 美元