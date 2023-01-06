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2億條Twitter用戶數據集 黑客索價15元下載

行政人員版 2023/01/06

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Twitter早前證實，有數百萬名用戶的個人資料外洩，更有黑客威脅馬斯克（Elon Musk）繳付20萬美元（約156萬港元）贖款。

但有黑客日前在黑客論壇「Breached」發布一個包含2億條

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欄名 : 科技新知

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