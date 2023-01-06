用戶接受個性化廣告 Meta遭歐盟罰款32億

Meta一直反對歐盟管制其個性化廣告政策，歐盟的歐洲數據保護委員會（EDPB）日前裁定，Meta非法要求用戶接受個性化廣告，將對其罰款3.9億歐元（約32億港元）。

EDPB指Meta在服務條款中要求

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