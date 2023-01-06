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公司旅行價值高

行政人員版 04:00 2023/01/06

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香港正式向外通關，聖誕新年期間不少朋友都報復式旅遊，集團的子公司也蠢蠢欲動，恢復暫停了差不多3年的公司旅行，今年上半年幾乎每個月都有公司外遊，令我們安排年度晚宴的日子也費煞思量。

打工時，當我成為香港區負責人之後，便開始了公司年度旅行這個傳統。我認為公司旅行是成本效益非常高的活動，值得向所有公司推介。公司旅行的心理價值，可能比真金白銀的花紅更高。那時候公司旅行的預算，還不到半個月的薪金支出，但已足以去北海道或澳洲。試想，如果讓員工選擇兩個月花紅或1.5個月花紅加一個東京之旅，很多人都會選後者。

創業後我決定讓公司旅行制度化，現在公司有盈利的時候，先抽起1成作為公司旅行之用，餘下的盈利才以3-3-3模式去分紅。當公司盈利高的時候，這1成利潤非常可觀，所以疫情前我們便有些公司是去歐洲旅遊的。

公司旅行除了心理價值高外，對培養團隊精神也很有幫助。平常工作的時候，難免會有些衝突和摩擦，但出外旅遊飲飲食食，大家一起生活幾天，感情一定會增進不少，當回到工作崗位後，磨合會順利得多。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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