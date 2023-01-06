港鐵商場新春雙重賞過肥年 百萬開運大禮任你搶

唔少商場都為新春準備咗連串獎賞活動，黛安收到風，港鐵旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場，即日起至2月5日期間，會推出「港鐵商場雙重賞」活動，MTR Mobile登記用戶，於指定商戶以電子貨幣單一消費滿$888，即可獲$100港鐵商場指定類別電子優惠券，每位登記用戶喺推廣期內最多可獲獎賞5次。活動期間，累積消費滿$5,000，更可額外獲得「開心任你搶」機會1次，總值$100萬開運大禮任你搶，保證人人開心過肥年。

此外，MTR Mobile登記用戶更可憑888 MTR分換領「百家祝福利市封」乙套，利市封設計以耀目吉祥嘅色彩為主調，以細膩壓印技術，勾畫出各種新春傳統圖案，送上多重寓意嘅賀年祝福！利市封每套4款，每款2個，分別以豐衣、足食、快樂、美滿為主題，祝願大家新一年笑口常開，衣食豐足。公關姊妹話，以手機掃描每款利市封上嘅QR code，仲有機會得到總值$80港鐵商場電子優惠券㖭，利市封及優惠券數量有限，換完即止。

本文轉載自《晴報》