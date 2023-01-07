樂高兔年新春別注版 立體擺設及歌舞巡遊賀新歲

樂高（LEGO）今個新春繼續以顆粒送別虎年迎兔年，推出兩款新春別注版盒裝--「新春賀年立體擺設」及「新春花車巡遊」，拼砌一個喜氣洋洋的新年。樂高今年更推出限量版「樂高賀年兔套裝」、賀年利市封、2023

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