九格香宮新任行政總廚 呈獻全新菜單 副刊版 2023/01/07 分享： 分享： 防疫措施鬆綁，除了可以呼朋喚友聚首一堂外，臨近農曆新年，一家團年更要找地方圍爐歡聚。九龍香格里拉酒店米芝蓮一星香宮新任行政總廚黃偉文，呈獻全新菜單，可能是你杯茶。 黄師傅年輕時曾於本地著名米芝蓮星級餐廳 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 樂高兔年新春別注版 立體擺設及歌舞巡遊賀新歲 今日 樂高兔年新春別注版 立體擺設及歌舞巡遊賀新歲 疫後國際級選貓盛事開鑼 專家教路貓星人陪逛街歎咖啡 2023/01/06 疫後國際級選貓盛事開鑼 專家教路貓星人陪逛街歎咖啡 「書出愛心．十元義賣」收書大行動 1月份全港設40個收書點 2023/01/04 「書出愛心．十元義賣」收書大行動 1月份全港設40個收書點 學生為煤氣設施換上童畫新裝 南區3D立體車站現彩蛋 2022/12/30 學生為煤氣設施換上童畫新裝 南區3D立體車站現彩蛋 自家速煮聖誕大餐零失敗 一田食品節推高級肉類+派對美食 2022/12/19 自家速煮聖誕大餐零失敗 一田食品節推高級肉類+派對美食 酒店 餐廳 美食 尖沙咀 農曆新年 魚 甜品 海鮮 蝦 中菜