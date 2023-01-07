九格香宮新任行政總廚 呈獻全新菜單

防疫措施鬆綁，除了可以呼朋喚友聚首一堂外，臨近農曆新年，一家團年更要找地方圍爐歡聚。九龍香格里拉酒店米芝蓮一星香宮新任行政總廚黃偉文，呈獻全新菜單，可能是你杯茶。

黄師傅年輕時曾於本地著名米芝蓮星級餐廳

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