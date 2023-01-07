樓價能否回升 還看息口與供應 置業家居 2023/01/07 分享： 分享： 【分析】中港兩地將有序通關下，為過去一年飽受加息及疫情影響的樓市，帶來久違的好消息，近期各二手屋苑，甚至新盤的成交量已率先反彈，但在通關效應下，樓市陰霾是否可一掃而空，重回疫情爆發前的情況，樓價甚至可 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 封面故事 相關文章 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 今日 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 今日 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 四小龍業主加價 上車客追價入市 今日 四小龍業主加價 上車客追價入市 碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅 今日 碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅 新盤頻錄大手成交 利奧坊‧壹隅連沽5伙 今日 新盤頻錄大手成交 利奧坊‧壹隅連沽5伙 你可能感興趣 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 今日 01:00 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 今日 01:00 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 四小龍業主加價 上車客追價入市 今日 01:00 四小龍業主加價 上車客追價入市 最新專欄文章 更多 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 今日 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 新盤頻錄大手成交 利奧坊‧壹隅連沽5伙 今日 新盤頻錄大手成交 利奧坊‧壹隅連沽5伙 碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅 今日 碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅 四小龍業主加價 上車客追價入市 今日 四小龍業主加價 上車客追價入市 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 今日 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 銀行 樓價 加息