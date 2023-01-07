樓價能否回升 還看息口與供應

【分析】中港兩地將有序通關下，為過去一年飽受加息及疫情影響的樓市，帶來久違的好消息，近期各二手屋苑，甚至新盤的成交量已率先反彈，但在通關效應下，樓市陰霾是否可一掃而空，重回疫情爆發前的情況，樓價甚至可

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