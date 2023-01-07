杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 置業家居 2023/01/07 分享： 分享： 【直擊港島區二手市況】隨着市況回暖，港島區整體的睇樓量上升一至三成不等，當中不少大型屋苑因平盤已消化不少，令造價大多按月回升。 大型屋苑方面，由於區內平盤已經清去不少，令現時造價普遍回升，當中柴灣杏花邨 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 封面故事 相關文章 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 今日 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 樓價能否回升 還看息口與供應 今日 樓價能否回升 還看息口與供應 四小龍業主加價 上車客追價入市 今日 四小龍業主加價 上車客追價入市 碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅 今日 碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅 新盤頻錄大手成交 利奧坊‧壹隅連沽5伙 今日 新盤頻錄大手成交 利奧坊‧壹隅連沽5伙 你可能感興趣 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 今日 01:00 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 樓價能否回升 還看息口與供應 今日 01:00 樓價能否回升 還看息口與供應 四小龍業主加價 上車客追價入市 今日 01:00 四小龍業主加價 上車客追價入市 最新專欄文章 更多 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 今日 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 新盤頻錄大手成交 利奧坊‧壹隅連沽5伙 今日 新盤頻錄大手成交 利奧坊‧壹隅連沽5伙 碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅 今日 碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅 四小龍業主加價 上車客追價入市 今日 四小龍業主加價 上車客追價入市 樓價能否回升 還看息口與供應 今日 樓價能否回升 還看息口與供應 豪宅 杏花邨 康怡花園 二手市場 太古城 海怡半島 碧瑤灣 萬俊花園