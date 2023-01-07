杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬

【直擊港島區二手市況】隨着市況回暖，港島區整體的睇樓量上升一至三成不等，當中不少大型屋苑因平盤已消化不少，令造價大多按月回升。

大型屋苑方面，由於區內平盤已經清去不少，令現時造價普遍回升，當中柴灣杏花邨

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