四小龍業主加價 上車客追價入市 置業家居 2023/01/07 分享： 分享： 【直擊九龍區二手市況】中港即將通關，九龍多區屋苑的造價均有回升，議價空間大幅收窄之餘，部分區份更有約一成業主加價。其中，長沙灣「四小龍」就有約一成業主加價，香港置業市務經理（銷售）黎俊華稱，加幅最高的 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 封面故事 相關文章 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 今日 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 樓價能否回升 還看息口與供應 今日 樓價能否回升 還看息口與供應 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 今日 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅 今日 碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅 新盤頻錄大手成交 利奧坊‧壹隅連沽5伙 今日 新盤頻錄大手成交 利奧坊‧壹隅連沽5伙 你可能感興趣 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 今日 01:00 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 樓價能否回升 還看息口與供應 今日 01:00 樓價能否回升 還看息口與供應 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 今日 01:00 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 最新專欄文章 更多 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 今日 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 新盤頻錄大手成交 利奧坊‧壹隅連沽5伙 今日 新盤頻錄大手成交 利奧坊‧壹隅連沽5伙 碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅 今日 碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 今日 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 樓價能否回升 還看息口與供應 今日 樓價能否回升 還看息口與供應 放盤 昇悅居 泓景臺 黃埔花園 滙景花園 德福花園 二手市場 淘大花園 擎天半島 THE AUSTIN