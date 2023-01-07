  • 19°C
香港時間 : 2023107日 (週六) 02:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

四小龍業主加價 上車客追價入市

置業家居 2023/01/07

分享：

分享：

【直擊九龍區二手市況】中港即將通關，九龍多區屋苑的造價均有回升，議價空間大幅收窄之餘，部分區份更有約一成業主加價。其中，長沙灣「四小龍」就有約一成業主加價，香港置業市務經理（銷售）黎俊華稱，加幅最高的

...

欄名 : 封面故事

相關文章

通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？
今日
通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？
樓價能否回升 還看息口與供應
今日
樓價能否回升 還看息口與供應
杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬
今日
杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬
碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅
今日
碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅
新盤頻錄大手成交 利奧坊‧壹隅連沽5伙
今日
新盤頻錄大手成交 利奧坊‧壹隅連沽5伙

你可能感興趣

通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？
今日 01:00
通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？
樓價能否回升 還看息口與供應
今日 01:00
樓價能否回升 還看息口與供應
杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬
今日 01:00
杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬

最新專欄文章 更多

通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？
今日
通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？
新盤頻錄大手成交 利奧坊‧壹隅連沽5伙
今日
新盤頻錄大手成交 利奧坊‧壹隅連沽5伙
碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅
今日
碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅
杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬
今日
杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬
樓價能否回升 還看息口與供應
今日
樓價能否回升 還看息口與供應
放盤 昇悅居 泓景臺 黃埔花園 滙景花園 德福花園 二手市場 淘大花園 擎天半島 THE AUSTIN

上一篇文章

杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬

下一篇文章

碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？