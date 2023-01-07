四小龍業主加價 上車客追價入市

【直擊九龍區二手市況】中港即將通關，九龍多區屋苑的造價均有回升，議價空間大幅收窄之餘，部分區份更有約一成業主加價。其中，長沙灣「四小龍」就有約一成業主加價，香港置業市務經理（銷售）黎俊華稱，加幅最高的

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