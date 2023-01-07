碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅

【直擊新界區二手市況】隨着中港通關，新界區屋苑成交步伐加快，當中粉嶺本月成交量亦錄得明顯增幅，中原分行經理劉德興稱，本月截至5日（周四），該區已錄得約8宗成交，相較上月同期的4宗，上升達1倍。

作為同區

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