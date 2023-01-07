碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅 置業家居 2023/01/07 分享： 分享： 【直擊新界區二手市況】隨着中港通關，新界區屋苑成交步伐加快，當中粉嶺本月成交量亦錄得明顯增幅，中原分行經理劉德興稱，本月截至5日（周四），該區已錄得約8宗成交，相較上月同期的4宗，上升達1倍。 作為同區 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 封面故事 相關文章 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 今日 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 樓價能否回升 還看息口與供應 今日 樓價能否回升 還看息口與供應 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 今日 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 四小龍業主加價 上車客追價入市 今日 四小龍業主加價 上車客追價入市 新盤頻錄大手成交 利奧坊‧壹隅連沽5伙 今日 新盤頻錄大手成交 利奧坊‧壹隅連沽5伙 你可能感興趣 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 今日 01:00 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 樓價能否回升 還看息口與供應 今日 01:00 樓價能否回升 還看息口與供應 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 今日 01:00 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 最新專欄文章 更多 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 今日 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 新盤頻錄大手成交 利奧坊‧壹隅連沽5伙 今日 新盤頻錄大手成交 利奧坊‧壹隅連沽5伙 四小龍業主加價 上車客追價入市 今日 四小龍業主加價 上車客追價入市 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 今日 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 樓價能否回升 還看息口與供應 今日 樓價能否回升 還看息口與供應 移民 碧湖花園 二手市場 晉海 嘉悅 新港城