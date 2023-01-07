  • 19°C
香港時間 : 2023107日 (週六) 02:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新盤頻錄大手成交 利奧坊‧壹隅連沽5伙

置業家居 2023/01/07

分享：

分享：

【同場加映】除二手市況轉活，新盤交投情況亦明顯向好，雖然發展商主力銷售貨尾盤，但卻錄得多宗大手成交個案，連帶造價不菲的豪宅新盤亦同樣起動，頻錄大額成交，同時也有項目趁勢加推新一批單位應市。

中港有序通關

...

欄名 : 封面故事

相關文章

通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？
今日
通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？
樓價能否回升 還看息口與供應
今日
樓價能否回升 還看息口與供應
杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬
今日
杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬
四小龍業主加價 上車客追價入市
今日
四小龍業主加價 上車客追價入市
碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅
今日
碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅

你可能感興趣

通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？
今日 01:00
通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？
樓價能否回升 還看息口與供應
今日 01:00
樓價能否回升 還看息口與供應
杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬
今日 01:00
杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬

最新專欄文章 更多

通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？
今日
通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？
碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅
今日
碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅
四小龍業主加價 上車客追價入市
今日
四小龍業主加價 上車客追價入市
杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬
今日
杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬
樓價能否回升 還看息口與供應
今日
樓價能否回升 還看息口與供應
銷售安排 豪宅 二手市場 利奧坊‧壹隅

上一篇文章

樓價能否回升 還看息口與供應

下一篇文章

杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？