新盤頻錄大手成交 利奧坊‧壹隅連沽5伙

【同場加映】除二手市況轉活，新盤交投情況亦明顯向好，雖然發展商主力銷售貨尾盤，但卻錄得多宗大手成交個案，連帶造價不菲的豪宅新盤亦同樣起動，頻錄大額成交，同時也有項目趁勢加推新一批單位應市。

中港有序通關

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