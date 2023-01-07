新盤頻錄大手成交 利奧坊‧壹隅連沽5伙 置業家居 2023/01/07 分享： 分享： 【同場加映】除二手市況轉活，新盤交投情況亦明顯向好，雖然發展商主力銷售貨尾盤，但卻錄得多宗大手成交個案，連帶造價不菲的豪宅新盤亦同樣起動，頻錄大額成交，同時也有項目趁勢加推新一批單位應市。 中港有序通關 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 封面故事 相關文章 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 今日 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 樓價能否回升 還看息口與供應 今日 樓價能否回升 還看息口與供應 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 今日 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 四小龍業主加價 上車客追價入市 今日 四小龍業主加價 上車客追價入市 碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅 今日 碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅 你可能感興趣 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 今日 01:00 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 樓價能否回升 還看息口與供應 今日 01:00 樓價能否回升 還看息口與供應 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 今日 01:00 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 最新專欄文章 更多 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 今日 通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅 今日 碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅 四小龍業主加價 上車客追價入市 今日 四小龍業主加價 上車客追價入市 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 今日 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 樓價能否回升 還看息口與供應 今日 樓價能否回升 還看息口與供應 銷售安排 豪宅 二手市場 利奧坊‧壹隅