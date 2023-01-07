通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？ 置業家居 2023/01/07 分享： 分享： 去年樓市飽受疫情，以及銀行加息打擊，令樓價及成交量同步下挫，樓價中斷連升13年之勢，交投量亦創下1996年有紀錄以來新低；但隨着中港兩地宣布由明日（8日）起有序通關下，二手成交步伐加快，部分買家選擇偷 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 封面故事 相關文章 樓價能否回升 還看息口與供應 今日 樓價能否回升 還看息口與供應 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 今日 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 四小龍業主加價 上車客追價入市 今日 四小龍業主加價 上車客追價入市 碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅 今日 碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅 新盤頻錄大手成交 利奧坊‧壹隅連沽5伙 今日 新盤頻錄大手成交 利奧坊‧壹隅連沽5伙 你可能感興趣 樓價能否回升 還看息口與供應 今日 01:00 樓價能否回升 還看息口與供應 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 今日 01:00 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 四小龍業主加價 上車客追價入市 今日 01:00 四小龍業主加價 上車客追價入市 最新專欄文章 更多 新盤頻錄大手成交 利奧坊‧壹隅連沽5伙 今日 新盤頻錄大手成交 利奧坊‧壹隅連沽5伙 碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅 今日 碧湖花園 買家加快入市 業主收窄議幅 四小龍業主加價 上車客追價入市 今日 四小龍業主加價 上車客追價入市 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 今日 杏花邨價量齊升 2房入場費$680萬 樓價能否回升 還看息口與供應 今日 樓價能否回升 還看息口與供應 二手市場 銀行 樓價