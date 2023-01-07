通關效應 二手即時起動 樓市轉勢有望？

去年樓市飽受疫情，以及銀行加息打擊，令樓價及成交量同步下挫，樓價中斷連升13年之勢，交投量亦創下1996年有紀錄以來新低；但隨着中港兩地宣布由明日（8日）起有序通關下，二手成交步伐加快，部分買家選擇偷

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