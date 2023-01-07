  • 19°C
香港時間 : 2023107日 (週六) 02:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

旺角利‧晴灣23下周日賣23伙 入場費$497.3萬起

置業家居 2023/01/07

分享：

分享：

由有利集團及市建局合作發展的旺角利‧晴灣23，於周三（4日）推出新一張價單及銷售安排，涉23伙，1房戶售價由$497.3萬起，將於下周日（15日）起作銷售。

利‧晴灣23新加推的23伙，分布於3至8樓，

...

欄名 : 新盤速遞

最新專欄文章 更多

啟德MONACO及GRANDE MONACO陸續收樓 住客會所及現樓示位率先睇
2022/12/24
啟德MONACO及GRANDE MONACO陸續收樓 住客會所及現樓示位率先睇
油塘蔚藍東岸 擬明年現樓推售餘貨
2022/12/17
油塘蔚藍東岸 擬明年現樓推售餘貨
大圍柏傲莊I 28萬呎會所曝光 3大主題活現「都市莊園美學」
2022/12/10
大圍柏傲莊I 28萬呎會所曝光 3大主題活現「都市莊園美學」
TWENTY PEAK ROAD BY V連泳池洋房 飽覽維港 盡顯非凡氣派
2022/11/19
TWENTY PEAK ROAD BY V連泳池洋房 飽覽維港 盡顯非凡氣派
大埔白石角University Hill最快下周開價 並推同系Silicon Hill特色戶
2022/11/12
大埔白石角University Hill最快下周開價 並推同系Silicon Hill特色戶
旺角 利‧晴灣23 一手市場 銷售安排

上一篇文章

內地客重臨 本港樓市盼復常

下一篇文章

收納專家上門執屋兼教技巧 冀每個人成為自己的收納師
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？