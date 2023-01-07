旺角利‧晴灣23下周日賣23伙 入場費$497.3萬起 置業家居 2023/01/07 分享： 分享： 由有利集團及市建局合作發展的旺角利‧晴灣23，於周三（4日）推出新一張價單及銷售安排，涉23伙，1房戶售價由$497.3萬起，將於下周日（15日）起作銷售。 利‧晴灣23新加推的23伙，分布於3至8樓， ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 啟德MONACO及GRANDE MONACO陸續收樓 住客會所及現樓示位率先睇 2022/12/24 啟德MONACO及GRANDE MONACO陸續收樓 住客會所及現樓示位率先睇 油塘蔚藍東岸 擬明年現樓推售餘貨 2022/12/17 油塘蔚藍東岸 擬明年現樓推售餘貨 大圍柏傲莊I 28萬呎會所曝光 3大主題活現「都市莊園美學」 2022/12/10 大圍柏傲莊I 28萬呎會所曝光 3大主題活現「都市莊園美學」 TWENTY PEAK ROAD BY V連泳池洋房 飽覽維港 盡顯非凡氣派 2022/11/19 TWENTY PEAK ROAD BY V連泳池洋房 飽覽維港 盡顯非凡氣派 大埔白石角University Hill最快下周開價 並推同系Silicon Hill特色戶 2022/11/12 大埔白石角University Hill最快下周開價 並推同系Silicon Hill特色戶 旺角 利‧晴灣23 一手市場 銷售安排