旺角利‧晴灣23下周日賣23伙 入場費$497.3萬起

由有利集團及市建局合作發展的旺角利‧晴灣23，於周三（4日）推出新一張價單及銷售安排，涉23伙，1房戶售價由$497.3萬起，將於下周日（15日）起作銷售。

利‧晴灣23新加推的23伙，分布於3至8樓，

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