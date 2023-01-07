新年新氣象 2023年樓市旺起來

「每早晨這都是新的」，這一句是聖經中歷久常新的描述，踏入2023年又是一個新的開始，去年成績無論是好、是壞都要像擦膠般完全擦去。無可否認對於任何一位前綫的地產代理來說，過去的2022年是相當「難捱」的一年，去年初變種病毒Omicron來勢洶洶，令整體經濟再度陷入谷底，特別是去年第一季整體新盤市場幾乎完全「停擺」。

在2022年的倒數期間，相信大家對於去年第一季的「慘淡市況」仍然記憶猶新，因為想不到去年12月新盤市場再度淡靜起來，整體2022年一手新盤僅約9,230宗、即平均每月不足770宗成交、保守估計，以現時約3萬名活躍的現職前綫地產代理從業員，即是平均每10個地產代理，只有3位地產代理去年成功促成一宗新盤成交，再加上有個別勤力的前綫代理，個人一年內促成多宗一手成交，換言之去年新盤市場「無單開」的前綫代理遠遠多於「有單開」的代理。

通關在即 市場情緒轉樂觀

去年一手新盤市場淡靜的同時，二手交投同樣淡靜，去年一手新盤銷售按年下跌四成半，二手交投的跌幅同樣顯著，按土地註冊處的紀錄，去年二手成交只有不足3.7萬宗，較前年的6萬多宗按年回落三成九，整體二手交投更加是過去25年來，首度出現全年不足4萬宗的低水平。

不過今年初的市場狀況，與去年初相比已經大大不同，去年初市況受變種病毒Omicron的影響，市場彌漫着悲觀的情緒；今年初卻完全「新的一樣」，中港通關在即，防疫措施更已幾乎完全解除，市場情緒自然轉為樂觀，財政司司長陳茂波撰文形容，新年新氣象，2023年將會是香港全速增強發展動能的一年，今年會透過「請客來」及「走出去」等方式，積極說好香港故事，主動邀請國際機構來港舉行會議，同時亦會透過「搶企業」、「搶人才」，吸引更多企業來港投資。

兔年一二手成交勢反彈

踏入2023年，無論股市、樓市都明顯「截然不同」，港股在2023年首個交易日低開210點後，雖然一度跌近500點，不過在人民幣走強及內地A股走勢靠穩，恒指由跌轉升，並一舉收復兩萬關口，全日收報20145點，升363點，創逾4個月高位。樓市氣氛同樣好轉，雖然未有新盤登場，不過踏入2023年平均每日約有10宗或以上，比起上月平均每日只有零星幾宗成交，近日新盤交投明顯加快。

整體而言，相信2023年將會是「不一樣」的一年，市況不一樣、股市不一樣，經濟不一樣，樓市就更加不一樣。新一年、新動力，加上來年是兔年，兔子亦代表敏捷走位、積極跳躍的象徵，3年疫情正式告一段落，今年新盤市場一定大旺，只要下定決心、提升鬥心、充滿信心，相信今年新盤交投勢必大幅反彈，二手樓市可望回暖，今年樓市勢必有一番新景象。

▲ 中港通關在即，筆者料今年樓市一手交投大幅反彈，二手亦可回暖。