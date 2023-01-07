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正方深悅灣推2至4房戶 連裝修售￥168萬起

置業家居 2023/01/07

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以嶺南文化元素作為項目賣點的正方深悅灣，不止為北圍首個中式園林小區，同時集城軌、城市快綫、高鐵、跨海通道等多個交通網絡於一身的住宅項目，入場門檻由￥168萬起。

坐落於珠海香州區上的正方深悅灣，整個項目

...

欄名 : 大灣區樓市

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