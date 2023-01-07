正方深悅灣推2至4房戶 連裝修售￥168萬起 置業家居 2023/01/07 分享： 分享： 以嶺南文化元素作為項目賣點的正方深悅灣，不止為北圍首個中式園林小區，同時集城軌、城市快綫、高鐵、跨海通道等多個交通網絡於一身的住宅項目，入場門檻由￥168萬起。 坐落於珠海香州區上的正方深悅灣，整個項目 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 大灣區樓市 最新專欄文章 更多 天茂領航灣擁4景優勢 連裝修售￥198萬起 2022/12/24 天茂領航灣擁4景優勢 連裝修售￥198萬起 華發綠洋灣供應山海景大宅 售價￥520萬起 2022/12/17 華發綠洋灣供應山海景大宅 售價￥520萬起 粵海拾桂府加推單位 連裝修首期￥41萬起 2022/11/19 粵海拾桂府加推單位 連裝修首期￥41萬起 珠海天恒灣景主攻海景大戶 入場門檻￥400萬起 2022/11/12 珠海天恒灣景主攻海景大戶 入場門檻￥400萬起 格力海岸6期擁1.5公里海岸綫 連裝修首期￥65萬起 2022/10/08 格力海岸6期擁1.5公里海岸綫 連裝修首期￥65萬起 人民幣 樓價 珠海 建築設計