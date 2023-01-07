新加坡Bijou已屆現樓 鄰近商業區 吸優質租客 置業家居 2023/01/07 分享： 分享： 新加坡政府有意大力發展南部瀕水地區（Greater Southern Waterfront)，大量興建住宅單位、辦公空間，更有全新旅遊景點落成，大大提升該區發展潛力。該區正有現樓項目Bijou在港發售 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Kidbrooke Village-Blackheath Collection休憩空間充足 1房$461.9萬入場 2022/12/31 倫敦Kidbrooke Village-Blackheath Collection休憩空間充足 1房$461.9萬入場 倫敦Graphite Square鄰近金絲雀碼頭 1房入場費$744.3萬起 2022/12/24 倫敦Graphite Square鄰近金絲雀碼頭 1房入場費$744.3萬起 加拿大列治文邵苑擁河畔美景 戶戶連車位 售$425萬起 2022/12/17 加拿大列治文邵苑擁河畔美景 戶戶連車位 售$425萬起 曼徹斯特Ridgefield Street逾千呎5房排屋 入場費$305萬起 2022/12/10 曼徹斯特Ridgefield Street逾千呎5房排屋 入場費$305萬起 曼徹斯特Pavilion Wharf鄰近著名大學 1房入場費$207.7萬起 2022/12/03 曼徹斯特Pavilion Wharf鄰近著名大學 1房入場費$207.7萬起 新加坡 海外物業 新加坡元