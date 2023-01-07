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新加坡Bijou已屆現樓 鄰近商業區 吸優質租客

置業家居 2023/01/07

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新加坡政府有意大力發展南部瀕水地區（Greater Southern Waterfront)，大量興建住宅單位、辦公空間，更有全新旅遊景點落成，大大提升該區發展潛力。該區正有現樓項目Bijou在港發售

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欄名 : 海外置業

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