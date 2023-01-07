台灣藝術家mr clement 以兔子思考生活

【兔年藝術精品系列】兔年將至，大家有興趣參考十二生肖運程外，或想收藏一些與兔年相關的藝術創作與精品擺設。當中，2009年在英國皇家藝術學院畢業的藝術碩士，一直以化名mr clement發表雕塑及畫作。

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