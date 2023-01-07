全面淘汰燃油巴士 須早達共識

「以鐵路為骨幹」是香港公共運輸政策的主軸，在政策扶助下，鐵路不斷擴張，無可避免對其他路面公共交通服務營運構成威脅。然而，路面公共運輸面對的難題，豈止來自鐵路？氣候變化迫在眉睫，世界各國紛紛訂立了進取的減排目標，國家爭取在2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，而去年特區政府公布的《香港氣候行動藍圖2050》中，綠色運輸為主要減碳策略之一，期望透過推動及發展新能源交通工具，目標在2050年前達至車輛零排放和運輸界別零碳排放。

電動車或新能源車全面普及化是大勢所趨，路面運輸服務除了面對市場份額縮減，亦需要兼顧轉換電動車或新能源車所帶來的挑戰。

充電難泊車難 電動巴士兩大挑戰

若專營巴士要全面使用電動車，需要面對土地不足的難題。正如推動電動私家車普及化一樣，能夠提供充足且分布合理的充電站等相關基礎建設，是電動巴士普及化的先決條件之一；特別是公共運輸車輛行駛里數高、充電次數更頻密，若不能便捷地充電，將會大大影響巴士服務的運行效率。

再者，以目前巴士公司試用的電動巴士為例，充電2.5小時可行駛約300公里，效率低於現時燃油巴士，電池又佔用較多車廂空間，導致載客量減少；若要維持現時運力，恐怕需要添置更多車輛，但在細小狹窄的市區，尋找合適空間供龐大的車隊停泊及設置足夠的充電設施並不容易，一些巴士總站甚至根本不具備條件增設充電器。充電難、泊車難將是巴士公司、以至政府在實現全面淘汰燃油車時，面對的重大挑戰。

其實，電動車並不是零排放車輛的唯一選項，氫能車也是技術相對成熟的選擇，日本、韓國等地的車廠，正積極研發氫能車技術。相較電動車，氫能車入氣快、氣缸細小、續航力高，在客、貨運等商用車的層面上甚具優勢；惟氫能存有爆炸風險，故此紐約等有應用氫能車輛的地方，仍然禁止氫能車在隧道行駛。

速修例鬆綁氫能車 免落後國際

而在香港，氫能車發展較為緩慢，至今仍未有相關法例，即使專營巴士公司引入了氫能巴士，亦只可停泊在車廠，不能在道路上進行測試；若不及早修例，為氫能車測試鬆綁，恐怕又步電動車後塵，落後於國際形勢。

早在2010年，特區政府已提出全面使用零排放巴士的目標，並已進行過多次電動巴士的試驗，多以失敗告終，主要歸咎於香港多山地形、天氣炎熱需要使用空調等因素，以至巴士耗電量較大，難以長途行駛；然而，一河之隔的深圳，在實現公交電動化成績斐然，早已把巴士和的士全面更換為純電動車，並大刀闊斧增建多座多層巴士停車場，方便巴士停泊及充電。縱然兩城面對的難處不盡相同，但深圳推動電動公交的決心，借得香港借鏡。

按照目前專營巴士公司與政府的協議，一輛巴士的服役年期上限為18年，以2050年全面淘汰燃油車計算，考慮到購車成本，巴士公司很可能在2032年就需要採購新能源車。故此，未來10年相當關鍵，不論日後是採用電動車為主，或是氫能車為主，甚或雙軌並行，社會都需要及早找出共識，為全面淘汰燃油巴士做好準備。

▲ 不論日後是採用電動車還是氫能車為主，甚或雙軌並行，社會都需要及早找出共識，為全面淘汰燃油巴士做好準備。（資料圖片）