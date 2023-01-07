妥善協調通關安排 防新變種毒傳播

本港新冠疫情肆虐3年，零售業固然首當其衝，屢見商家倒閉，雖然特區政府連續發放消費券以及向中小企提供各種補助，但各項經濟及零售指標仍然乏善足陳。根據最新公布的本港零售銷售表現，截至去年11月的零售業總銷貨價值為295億港元，按年下跌4.2%，其中百貨公司貨品銷貨價值跌近兩成，為跌幅最高，其次為服裝銷售、珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物等。

上述數據已反映「0+3」放寬檢疫安排的效應，一方面令港人外出旅遊驟增，另一方面疫情個案數字仍在高位徘徊，令留港市民仍抱觀望態度；雖然12月銷售表現會因假期而有所上升，但對倚重旅客的香港零售業來說，相信距離恢復至疫情前水平還有一段距離。

料新春人流增 疫情添壓

為配合與內地免檢通關，特區政府日前公布通關口岸及配額等細節，每日最多6萬名港人可從7個海、陸、空口岸進入內地，須持有出行前48小時內的核酸檢測陰性結果證明，進入內地後毋須檢疫。由於預計農曆新年假期回鄉探親人流眾多，相信造成新增個案上升的壓力頗大，由入境人士和回港居民所傳入的外來病毒株，或令本港主流病毒再出現變異，例如最近在美國迅速傳播的XBB.1.5變異病毒株，研究發現更能躲過由接種疫苗或過往染疫所得的抗體保護，有機會在世界各地造成新一波的爆發，若該病毒株於本港蔓延，勢必令感染及嚴重個案比例出現改變，當局有必要審時度勢，注意疫情走勢，有序調整。

事實上，世界各地近期對中國旅客亦提升多項限制措施，其中大部分歐洲及美加等國家，均要求內地及港澳旅客提供陰性檢測證明才批准入境，相信本港亦會要求入境旅客提供48小時內核酸檢測陰性證明。

加大通關配額 亦須增檢測能力

因應新春往來人流眾多，相信對核酸檢測的需求亦會大增，特區政府在加大通關配額的同時，有需要提供較為順暢的檢測設施以及足夠檢測能力，以應付相關需求；而且，由於過關預料將較以往需時長，亦可能有旅客沒提供足夠證明文件而「衝關」，造成混亂，關口擁擠亦變相增加傳播風險。

環顧全球，各國的復常之路並不平坦，很多國家仍承受一波又一波的確診個案上升及重複感染，面對傳染力及免疫逃逸力極強的變種病毒，相信所有國家均難逃與病毒共存的宿命；而內地在逐漸復常之際，相信醫療系統正面對沉重壓力，醫護人員疲於奔命，感染風險上升，面對極短時間內的爆發，相信當局應計算過各地醫療系統的承受能力，期望咬緊牙關熬過疫情高峰。在政治及經濟上盡快走上復常步伐，有助國家重新走上世界舞台，平反國際上的抹黑及陰招，重新向世界伸出橄欖枝，與各國構建更穩固的外交關係。（文章只代表個人立場）

▲ 觀乎最新零售業銷貨數字，本港零售業距離恢復至疫情前水平相信還有一段距離。（資料圖片）