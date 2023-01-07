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美濫用制裁脅迫他國 得不償失

國際版 2023/01/07

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自烏克蘭戰爭去年2月爆發以來，美國及歐盟對俄羅斯實施多項制裁，上月更落實對俄羅斯石油設立價格上限。俄羅斯隨即作出反制，總統普京（Vladimir Putin）早前簽署法令，下月起禁止向實施俄油價格上限

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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