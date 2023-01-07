美濫用制裁脅迫他國 得不償失 國際版 2023/01/07 分享： 分享： 自烏克蘭戰爭去年2月爆發以來，美國及歐盟對俄羅斯實施多項制裁，上月更落實對俄羅斯石油設立價格上限。俄羅斯隨即作出反制，總統普京（Vladimir Putin）早前簽署法令，下月起禁止向實施俄油價格上限 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 制裁非萬靈藥 經濟成本高昂 殺敵一千自損八百 2023/01/06 制裁非萬靈藥 經濟成本高昂 殺敵一千自損八百 美俄干預別國選舉 暴露民主弱點 2022/12/31 美俄干預別國選舉 暴露民主弱點 美自知選舉制度漏洞百出 美蘇兩國早於冷戰干預他國選舉 2022/12/30 美自知選舉制度漏洞百出 美蘇兩國早於冷戰干預他國選舉 馬勒當拿與阿根廷 聰明混亂完美結合 2022/12/24 馬勒當拿與阿根廷 聰明混亂完美結合 馬勒當拿與阿根廷 聰明和混亂完美結合 2022/12/23 馬勒當拿與阿根廷 聰明和混亂完美結合 中國 經濟 美元 金融 外滙 貿易 俄羅斯 烏克蘭 食品 關稅