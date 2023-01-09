首爾近郊 5大人氣滑雪場推介 副刊版 2023/01/09 分享： 分享： 踏入雪季，各國的滑雪場也陸續開放，例如港人熱門旅遊點韓國首爾。相隔3年大家終於能親身感受滑雪的快感！這次精選了5大首爾近郊的滑雪勝地，最快40分鐘車程便可到達，就算即日來回也可以，方便輕鬆，全部滑雪場 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 峇里Resort獨家優惠 75折住海景套房包下午茶 2022/12/31 峇里Resort獨家優惠 75折住海景套房包下午茶 KKday澳門旅遊現金券半價 抵玩TeamLab、摩天輪及酒店自助餐 2022/12/24 KKday澳門旅遊現金券半價 抵玩TeamLab、摩天輪及酒店自助餐 疫後首個國際郵輪航次 銀海郵輪1月遊東南亞$33,363起 2022/12/21 疫後首個國際郵輪航次 銀海郵輪1月遊東南亞$33,363起 大阪必看聖誕燈飾光之饗宴 大型彩燈路、光雕投影及美食市集 2022/11/26 大阪必看聖誕燈飾光之饗宴 大型彩燈路、光雕投影及美食市集 札幌慕尼黑聖誕節市集 11月22日開催 德國美食＋露天表演節目 2022/11/15 札幌慕尼黑聖誕節市集 11月22日開催 德國美食＋露天表演節目 首爾 滑雪 江原道 天氣