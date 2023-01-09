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首爾近郊 5大人氣滑雪場推介

副刊版 2023/01/09

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踏入雪季，各國的滑雪場也陸續開放，例如港人熱門旅遊點韓國首爾。相隔3年大家終於能親身感受滑雪的快感！這次精選了5大首爾近郊的滑雪勝地，最快40分鐘車程便可到達，就算即日來回也可以，方便輕鬆，全部滑雪場

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欄名 : 旅事通

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