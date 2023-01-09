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陽過之後

副刊版 2023/01/09

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既然沒有足信的感染數據，就只能憑個人觀察，看看身邊及社交朋友圈中，究竟曾中招的人有多少，以評估感染率。粗略估計，已達七至八成，許多人的辦公室是全員中招迫得停工。現在這一波，北京、上海的普遍得病和好轉過程大致相若：先喉嚨痛、發燒，燒兩天後測抗原才會出現雙綫。連續幾天，不斷臥床休息，出汗、多喝水，吃藥反而非重點（我只吃過兩顆），一般再過一兩天會退燒好轉。病情較嚴重影響行動及神志時期，大約為一星期，之後轉陰。才可正式歸類為「陽過」或「陽康」，期望不要「王重陽」。

不過問題是好多人都回應，說後遺症比想像中嚴重。各種味覺嗅覺功能暫消退，較嚴重的出現眩暈，就是像暈船浪，平衡力不好，閉眼後會噁心想吐。更普遍當然是沒以前那麼有力氣，像走在高海拔地區，一切得調慢節奏。

因為陽過的人愈來愈多，大家想着，既然都陽過了，該有免疫了，新年元旦幾天下來，市面上人流算是回來。復元得最快是餐飲，不少餐廳咖啡室都滿座。大型商場算有人氣，但問一下生意，店員都說還差大截。

電影院重開，本來的救市大片《阿凡達2》沒想像中那麼高票房，只能算是一次吊命劑，否則未捱到年底又要關一批戲院。現在院綫人只能再耐心等農曆新年檔期，因為有《流浪地球2》壓陣，希望能有第一集五十多億元的表現。

走在看來是疫後的大街（但其實疫情遠未過去，只算是真開始），最觸目是轉角的被棄置丟空的核酸亭，它們曾經是這片地上每天那麼重要的一部分，幾億人每天圍住它來轉，沒有它不行。但轉眼間，它差不多沒有了任何存在必要。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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